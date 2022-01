Raúl García critica la Supercopa: "Es un torneo español, no tiene sentido ir a Arabia Saudí"

Raúl García, futbolista del Athletic Club, jugará el jueves la segunda semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, un día después de la semifinal que jugarán Real Madrid y Barcelona. Ambos partidos se jugarán en Arabia Saudí y esa ha sido una de las razones por las cuales Raúl se ha quejado hoy en rueda de prensa.

"No tiene sentido que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí porque los cuatro equipos del torneo juegan en nuestro país y, por ello, debería jugarse aquí. Lo he dicho varias veces. El fútbol actual no piensa en el aficionado", comentó Raúl García desde Lezama en rueda de prensa.

Raúl insistió en su idea y en su forma de ver el fútbol, algo que choca con la visión de la Real Federación Española de Fútbol presidida por Luis Rubiales: "No tiene sentido. Yo soy de los antes, el fútbol ha cambiado porque no se piensa en el aficionado. Ahora importa generar y nos olvidamos de lo básico, de ese ambiente que hace que los partidos sean diferentes".

A su vez, Raúl no ha querido meterse en más líos y no ha tomado parte de polémicas relacionadas con el aspecto religioso y machista del país saudí: "No quiero entrar en otros temas".