Xavi: "El Real Madrid es el mejor equipo de España ahora"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoce que el Clásico contra el Real Madrid en semifinales de la Supercopa de España, de este miércoles en Riad (Arabia Saudí), es un "reto y un examen" y que puede ser un "punto de inflexión" para su proyecto, que ganaría en confianza en caso de superar al eterno rival.

"Puede ser un punto de inflexión, para nosotros es importantísimo. Primero te mete en la final y luego la confianza que da al proyecto es tremenda. Mañana toca enfocarnos en que es una competición y en que en dos partidos puedes ganar un título", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico aseguró que para su equipo este Clásico es "un reto". "Es un gran examen y puede ser un punto de inflexión. Intentaremos ser protagonistas y defender bien. El Madrid está en muy buen estado, quizá sea el mejor de España ahora. Pero un Clásico es imprevisible, sabemos que tenemos formas de hacerles daño y lucharemos hasta el final", aseguró.

Además, está contento con la trayectoria del equipo en sus dos meses en el cargo. "No soy visionario pero soy positivo. Pienso en el trabajo que hemos hecho, llevo dos meses y veo cosas positivas. Hemos mejorado mucho. El futbolista está cogiendo el modelo de juego, hay que controlar los partidos y matar los partidos cuando podemos. Son detalles a controlar", aportó.

En cuanto a que sea su primer Clásico como entrenador, recordó que los vivió "de todos los colores" como jugador. "Veo un Barça en construcción, estamos intentando hacer las cosas bien y un Madrid en un buen estado de forma pero no significa nada, es un Clásico imprevisible, trataremos de ser nosotros e imponer nuestro modelo", reiteró.

Preguntado por Pedri y Ferran Torres, negativos ya de coronavirus, celebró recuperar jugadores. "Para nosotros es una gran noticia que tanto él como Pedri sean negativos y puedan jugar. Estamos pendientes de la inscripción de Ferran pero parece que se hará en breve", comentó al respecto, y es que Torres está pendiente todavía de ser inscrito.

Adelantó, eso sí, que si tiene el OK del club podría jugar, igual que Pedri y Ansu Fati, ya recuperado de su lesión. "Hay que dosificar a estos jugadores, quizá no pueden jugar todo pero en ciertos momentos nos pueden ayudar mucho, marcarán diferencias no solo mañana. Es una buena noticia ir recuperando efectivos con futbolistas claves para el esquema que queremos utilizar", manifestó.

"Son futbolistas que están llamados a marcar la diferencia. Llegamos muchas veces al área o línea de fondo y nos cuesta generar. Estos futbolistas te ayudan a generar más. Vamos a ver cómo están tras superar lesiones o el coronavirus, pero mejora el equipo sin ninguna duda", concluyó.