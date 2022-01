Va de tapado y de momento ya está en la final de la Supercopa de España, título que conquistó el año pasado. El Athletic de Bilbao se ha clasificado para la gran final del próximo domingo tras sorprender al Atlético de Madrid (1-2), gracias a los goles de Yeray Álvarez y Nico Williams, en apenas cinco minutos, remontando el tanto inicial de Unai Simón en propia meta, para confirmar su presencia en la pelea definitiva por el primer título de la temporada.

El equipo de Marcelino García Toral fue mejor que su rácano rival y logró un triunfo trabajado a la par que merecido. Aguantó el buen arranque de los rojiblancos, nadó sin peligro en la fase más oscura del partido y dio la vuelta a la tortilla cuando el choque encaraba su recta final. Un guión perfecto para los vascos, que el domingo (19:30, hora peninsular española) buscarán su cuarto título de la Supercopa de España con permiso del Real Madrid, verdugo el miércoles del Barcelona en un Clásico de muchos quilates.

La segunda semifinal comenzó con buenas sensaciones para un Atlético que sigue sin encontrar las constantes que le hicieron campeón de Liga hace seis meses. Perdió encajando dos goles a balón parado —su propia medicina— y fue incapaz de producir ofensivamente, ni con Luis Suárez, suplente, ni con Ángel Correa, que lo intentó con más intensidad que el charrúa.

Gol anulado... a los 8 segundos

Del argentino fueron las primeras ocasiones de un Atlético que ya había avisado a los 8 segundos con un gol anulado a Joao Félix por fuera de juego. El portugués intentó reivindicarse como titular, algo que no es habitual, y lideró a los suyos en una primera parte muy pobre en el campo contrario. Ambos equipos incluso reclamaron un penalti, pero Cuadra Fernández, que estuvo a muy buen nivel, acertó al no señalar ninguno de los dos. Los colchoneros sobre Lemar, en un recorte que pareció insuficiente cuando fue trabado, y después Kondogbia con un pisotón que no ofreció dudas para el árbitro. Por el Athletic, la mejor ocasión de los leones en el primer tiempo la tuvo Iñaki Williams con un mano a mano bien desbaratado por Jan Oblak.

Muy poco más que rascar en un primer tiempo bastante flojo y aburrido para el espectador. Nada que ver con el gran Clásico que Barça y Real Madrid habían disputado 24 horas antes en este mismo escenario.

Dos partes bien distintas

En la segunda mitad, que arrancó con la novedad de Renan Lodi por Marcos Llorente en el Atlético, sí cambió el devenir del choque gracias al atrevimiento de los bilbaínos. Una valentía que se exageró tras el 1-0, un gol que espoleó a los de Marcelino en lugar de consolidar a los de Simeone. Un córner de Lemar terminó en la cabeza de Joao Félix, que remató a la base del poste. El rebote golpeó a Unai Simón, que no se entendió con Yeray Álvarez y que nada pudo hacer por impedir que el gol subiese al marcador.

Fue entonces cuando los rojiblancos cavaron su tumba. Oblak comenzó a hacerse más importante con paradas brillantes y Simeone dio un paso atrás conformándose con la exigua renta para jugar la final. Pero no fue así. Yeray igualó la contienda diez minutos después de haber avisado con una jugada calcada y remató al fondo de las mallas un envío preciso de Muniain a la salida de un córner.

Todo apuntaba a la prórroga, pero entonces apareció Nico Williams para voltear el partido en cinco minutos. El menor de los Williams, que había revolucionado el partido con su velocidad, estableció el definitivo 1-2 tras aprovechar un rechace en un córner que ajustó a la base del poste. Un gran disparo que acabó siendo definitivo para enseñar las costuras de un Atlético que sigue con dudas y muy lejos de su mejor nivel, mientras que el Athletic ya sueña con renovar el título, con permiso del Real Madrid.

Lejos de reaccionar, el conjunto de Simeone pareció bajar los brazos en la recta final, entregado a su rival. El partido murió con la roja directa a Giménez en el descuento tras darle una patada en la cara a Iñigo Martínez. Cuadra Fernández le mostró en un primer momento la amarilla al central charrúa, pero luego corrigió tras la revisión del VAR.



Ficha técnica

Atlético de Madrid, 1: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Hermoso; Llorente (Lodi, m.46), Koke (Herrera, m.85), Kondogbia (De Paul, m.46), Lemar (Cunha, m.85), Carrasco; Joao Félix y Correa (Luis Suárez, m.71)

Athletic de Bilbao, 2: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga (Yuri, m.75); Dani García, Zárraga (Vesga, m.70), Berenguer (Nico Williams, m.70), Muniain; Sancet (Raúl García, m.70) e Iñaki Williams

Goles: 1-0, m.62: Unai Simón, en propia puerta; 1-1, m.76: Yeray; 1-2, m.81: Nico Williams

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité balear). Amonestó con tarjeta amarilla a Iñigo Martínez (m.83) y Vesga (m.89), del Athletic de Bilbao; y a Renan Lodi (m.90) y Vrsaljko (m.91), del Atlético de Marid. Expulsó con roja directa a Giménez (m.92)

Incidencias: Segunda semifinal de la Supercopa de España disputada en el Estadio Internacional Rey Fahd de Riad (Arabia Saudí)