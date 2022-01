El París Saint-Germain se resiste a dejar escapar a Kylian Mbappé este verano. El contrato del delantero francés finaliza el próximo 30 de junio, por lo que podría llegar al Real Madrid como agente el libre a partir del 1 de julio.

Según informa este viernes Telefoot —canal de televisión de pago propiedad de Mediapro—, el club galo negocia con el entorno del futbolista una renovación de corta duración. Este medio añade también que Mbappé, que cumplió 23 años el pasado mes de diciembre, no tomará ninguna decisión antes de final de temporada y que de momento no quiere hablar de su futuro. Aunque no da detalles concretos, la prensa francesa que ese contrato de corta duración sería por uno o dos años.

Y es que en el PSG, con el presidente Nasser Al-Khelaifi a la cabeza, pretenden que Mbappé se sienta cada vez más cómodo en París y termine de asumir el rol de líder del equipo, pese a la presencia en el vestuario de otras estrellas mundiales como Leo Messi, Neymar o Sergio Ramos.

Además, el hecho de retener a Mbappé sería un tremendo golpe de efecto para el PSG y su dueño, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani —Al-Khelaifi es sólo la cara visible de la sociedad Qatar Sports Investments, que controla la entidad desde 2011—, especialmente teniendo en cuenta que el Mundial se disputa en ese país de Oriente Medio entre los próximos meses de noviembre y diciembre.

Como contraprestación, el París Saint-Germain premiaría a su estrella francesa con una importante subida de sueldo. Actualmente Mbappé es el tercer jugador que más cobra en la plantilla, con un sueldo de 25 millones de euros netos por temporada, por detrás de Messi (40 millones) y Neymar (35). En caso de quedarse, Kylian podría ver cómo sus emolumentos suben a 40 millones, equiparándose con Leo.

Cabe recordar que, ironías del destino y tras la repetición del último sorteo de Champions el pasado mes de diciembre, el Real Madrid y el PSG se enfrentarán en octavos de la máxima competición europea, con el partido de ida el 15 de febrero en el Parque de los Príncipes y la vuelta en el Santiago Bernabéu el 9 de marzo. Es decir: Mbappé se enfrentará al que puede ser su próximo incluso, cuando desde hace dos semanas ya es agente libre al no haber firmado aún la renovación de su contrato con el PSG.