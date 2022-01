Evra: "En cada club en el que jugué había una media de dos homosexuales"

Patrice Evra, internacional con Francia y exjugador de Mónaco, Manchester United, Juventus, Marsella o West Ham nunca pasa desapercibido y, guste o no, tiene pocos pelos en la lengua, tanto en su época de jugador como ahora fuera de este deporte. El jugador francés acaba de publicar ‘I Love This Game’, su autobiografía y en ella detalla experiencias propias, algunas muy desagradables, que ha vivido en el mundo del fútbol. Por ejemplo, una de las cosas más sorprendentes fue que ha reconocido haber sufrido abusos sexuales.

En una entrevista para el diario francés L´ Équipe, Evra habla de su libro y matiza varias cosas relacionados con los capítulos más polémicos.

Abusos sexuales con 13 años

"Una primera versión del libro llevaba cuatro años terminada cuando tomé esta decisión. En esta primera versión, mentí, no mencioné este episodio del abuso sexual. Porque nunca se lo había contado a nadie. Entonces, un mes antes de la publicación del libro, llamé a los editores y les dije que había que cambiarlo. No querían porque ya estaba para publicar, pero yo lo quería así. Cuando estaba en el Mónaco (2002-2006) evité señalar al culpable. Me excusaba, pensaba que no sería bueno para mi carrera. Pero la verdad es que no estaba preparado para hablar de ello, porque no aceptaba lo que había pasado... La policía te interroga y tú dices que no ha pasado nada. Y te sientes avergonzado de ti mismo. Te sientes como un cobarde, abandonando a otras personas que estaban en la misma situación...".

Casos parecidos de otros compañeros

"Sí, algunas personas me han mandado un mensaje para decirme que les había pasado lo mismo. Obviamente, no voy a obligarles a hablar. Si no hablan, es porque no están mentalmente preparados para hacerlo. Necesitan estar bien rodeados. Pero el problema es que, por lo general, una vez que has sufrido este tipo de abusos, no confías en nadie. Espero que estas historias acaben saliendo a la luz"

Homosexualidad en el fútbol

"También debería haber más libertad de expresión sobre el tema de la homosexualidad. En todos los clubes en los que he jugado, había una media de dos jugadores homosexuales. ¿Por qué no salieron? Porque si lo hacían, su carrera estaba acabada".

Masculinidad tóxica con Llorente llorando en un avión viendo una película

"Sí, pero eso no significaba que Fernando Llorente no estuviera preparado para luchar en un combate. En el fútbol, no puedes mostrar debilidades o diferencias, de lo contrario parecerás vulnerable. Hay una masculinidad tóxica. No nos damos cuenta del daño que hace a la salud mental de los jugadores. Sobre todo porque utilizamos constantemente el vocabulario de la guerra, comparando los partidos con las batallas.