Ancelotti responde a Xavi: "No es fácil jugar como lo hace el Real Madrid"

Carlo Ancelotti ha hablado en la previa de la final de la Supercopa de España que les enfrentará este domingo al Athletic Club en Arabia Saudí. El técnico italiano del Real Madrid ha repasado la actualidad del equipo en la previa del posible primer título blanco del año y como no le han preguntado por la lucha de estilos contra el Barcelona de Xavi Hernández.

Gran momento blanco

"Nuestro mejor momento fue antes de Navidad, ante Atlético. Pero estamos bien y me deja tranquilo la personalidad del equipo en estos partidos. Esto me deja tranquilo, porque conozco la habilidad de los jugadores en estos partidos. Mi trabajo es fácil porque no tengo que meter motivación o concentración, porque la tienen. Cuanto menos toque, mejor"

Vinicius ante un Athletic cerrado

"Podemos empujar a Vinicius a que juegue por dentro y ayude a Benzema. Ante el Valencia, así, también marcó. Es un jugador que puede disfrutar entrando por dentro sin balón, no solo regateando por fuera"

Jugar en Arabia Saudí

"No me incomoda jugar aquí, porque sabemos que es importante para la Federación y ayudar a los clubes pequeños, porque el ambiente es bueno, nos tratan bien..."

Luchas de estilos y palabras de Xavi

"Yo respeto todas las facetas del fútbol. Si un solo piensa en la posesión como arma para ganar el partido, perfecto. Yo lo respeto. Como respeto la manera en la que el Cádiz jugó contra nosotros, porque nos metió en dificultades. El sistema y el juego perfecto no existen. Si juego a la contra no voy a ganar todos los partidos y si juego en posesión tampoco. Si un día defiendo, no somos defensivos. Somos el equipo que más goles y meto. Y que digan que jugamos a la contra, no me molesta. Porque no es fácil jugar a la contra, nosotros jugamos a la contra con cuatro o cinco goles. No hacemos pases largos. Y llegamos además con seis jugadores al área rival. No es nada fácil jugar así. Si me dicen que jugamos a la contra, yo encantado"

Plan y bajas

"Tenemos dos dudas, las de Alaba y Asensio, y veremos en el entrenamiento. Queremos ganar. Es seguro que el plan es distinto al de la semifinal, porque el Athletic tiene distinto registro al del Barcelona. Esto es evidente"