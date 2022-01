Benzema se considera "único" y explica por qué no le gusta el fútbol actual

No ganó el Balón de Oro, pero Karim Benzema no ha tenido ningún problema en atender la llamada de la publicación gala ‘France Football’. El jugador del Real Madrid está a un nivel colosal desde hace muchos meses y considerándose un futbolista "único", Benzema explica qué parte del fútbol actual no le gusta. Ese y otros muchos temas han sido tratados en la entrevista con la publicación francesa.

Su fútbol no ha cambiado

"Aparte de las estadísticas, al marcar más goles, no veo qué ha cambiado en mi fútbol. Sigo siendo el mismo jugador"

No le gusta el fútbol basado en datos

"Ya no nos molestamos en mirar lo que hace un tipo en el campo, sólo quién ha marcado. Y al día siguiente, lo consideramos el mejor. A mí me ha pasado: no hago un buen partido, marco y me ven como el mejor. No me gusta mucho este tipo de fútbol actual, pero será cada vez más así. Se ha convertido en un deporte en el que se miran las estadísticas"

Respeto por el fútbol y por los compañeros

"Cuando juego, intento respetar el fútbol. Por ejemplo, no puedo tirar si no tengo ángulo cuando hay un compañero desmarcado. Voy a pasarle el balón. No pienso en: 'Ah, pero posiblemente voy a marcar'. Cada uno tiene su forma de ver el fútbol, pero intento ir en la buena dirección. Intento hacer mejores a los demás"

Maestro de Vinicius

"Sé que le he aportado. Tienes que hacerle la pregunta. Hoy, no es el mismo jugador. Está haciendo lo que debería hacer desde hace tiempo y no se le puede decir nada. Es un jugador joven, muy bueno. Sólo tienes que hablar con él. Sé que era capaz de producir mucho más. Así que en dos o tres frases en el campo, en dos o tres movimientos, le mostré cosas, sobre todo en los últimos veinte metros. Tiene que tomar la decisión él mismo, centrar para dar el pase decisivo, no para nada, o disparar para marcar. Levanta la cabeza, mira hacia adelante. Él ya empezó. ¡Hoy, ese es Vinicius Junior!".

¿Es Benzema un jugador único?

"Sí. Podemos decir algo así claramente. Me gusta el fútbol a un toque, cuando es fluido. Es como conducir un Ferrari. El fútbol tiene que ser elegante y bonito. El gol es como acelerar con un Ferrari. Adrenalina".

Relación con Mbappé

"Ya es uno de los grandes jugadores y va a ser muy grande. Tenemos la suerte de jugar juntos en la selección, veo su potencial y sé lo que es capaz de hacer".