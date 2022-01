Lopetegui compara el trato a Jordán tras la agresión con el que se da a mujeres violadas

Lopetegui compara cómo se ha tratado la agresión a Jordán con el que se da a mujeres violadas. | Gol TV

Sigue la polémica tras el Betis-Sevilla que acabó hoy domingo con 2-1 previa suspensión del partido de octavos de Copa del Rey por el lanzamiento de un objetivo que impactó, ayer sábado, sobre la cabeza de Joan Jordán.

Una vez acabado el choque, que se tuvo que reanudar este domingo con 1-1 en el marcador, Julen Lopetegui se ha despachado a gusto en rueda de prensa contra la decisión de reanudar el partido y, sobre todo, por las acusaciones de varios jugadores del Betis a Jordán de haber simulado más de la cuenta el golpe sufrido.

"En este país tenemos la piel muy fina. Poner el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable, absolutamente. Joan no está en el campo y la cabeza no la puso él, ni tiró la bandera ni suspendió el partido", comenzó a decir Lopetegui.

Eso sí, según avanzó en sus declaraciones, el entrenador del Sevilla aumentó el tono y dejó una serie de titulares que darán mucho juego durante las próximas horas: "¿Cómo se puede jugar hoy cuando el agredido es el perjudicado? Podíamos no habernos presentado, no haber jugado y no lo hemos hecho. En este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas como temas de homofobia, violencia de género y agresiones de cualquier tipo. Luego que si llevaba una minifalda cuando la violaron... ya es que... o se condena o no. Las medias tintas a mí, con perdón, me tocan los cojones".

Estas son las declaraciones en vídeo de Lopetegui en rueda de prensa:

🔥 ¡Tremendo enfado de Lopetegui! ➡️ "En este país tenemos la piel muy fina" ➡️ "Poner el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable absolutamente" ➡️ "Joan no está en el campo y la cabeza no la puso él, ni tiró la bandera ni suspendió el partido" 📺 #DirectoGol pic.twitter.com/tbSbZ5wdQX — GOL ⚽ (@Gol) January 16, 2022

Más allá de esto se pudo ver antes de las palabras de Lopetegui a Andrés Guardado, jugador del Betis, burlándose de lo sucedido con Joan Jordán.

En medio de la celebración... ¡ojo al gesto de Guardado! 😮#CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/DTSG08UI3m — DAZN España (@DAZN_ES) January 16, 2022