Los jugadores del Betis acusan a Jordán de fingir

Ni mucho menos acabó el lío en el derbi sevillano tras los vergonzosos hechos que tuvieron lugar este sábado con un inoperante mental que lanzó un palo de plástico que impactó en la cabeza Joan Jordán. Después de que se suspendiese el partido, choque que según la decisión de las autoridades se jugará a puerta cerrada este domingo, llegaron el carrusel de directas e indirectas entre béticos y sevillanos.

Los jugadores del Betis no se creen a Joan Jordán ni tampoco a los miembros del conjunto sevillista que rodearon al futbolista cuando este estaba siendo atendido. Un matiz, los béticos no niegan lo evidente, que el objeto golpeó la cabeza del ex del Eibar, pero sí piensan y dicen abiertamente que exageró ya en el propio césped y posteriormente.

Este es el parte médico del Sevilla sobre Jordán:

El Sevilla FC quiere trasladar todo su cariño a Joan Jordán, que por fortuna, y sin duda eso es lo único importante, se encuentra en su domicilio, tras haber recibido el impacto de un objeto arrojado desde la grada local en el transcurso del derbi. Joan abandonó el Benito Villamarín sensiblemente aturdido y fue trasladado al hospital, donde fue explorado y se le realizaron una serie de pruebas que marca el protocolo debido a la contusión. El diagnóstico final es de traumatismo craneoencefálico y el jugador se mantendrá en observación domiciliaria hasta que pase un periodo mínimo de 24 horas sin que existan síntomas de alarma. El Sevilla FC condena el acto violento que ha sufrido hoy Joan Jordán, un hecho inaceptable en el mundo del deporte cometido por un individuo que, por supuesto, ni mucho menos representa a la afición del Real Betis ni a la forma de vivir el fútbol en nuestra ciudad. Asimismo, el club exige el mayor de los respetos para la figura de Joan Jordán, un profesional íntegro y una persona ejemplar que ha sufrido un ataque infame.

Un parte médico que los jugadores del Betis ponen en duda, sobre todo porque justo antes de ser atendido, Jordán andaba normal por el terreno de juego e incluso hizo algún que otro gesto en dirección a la grada, árbitro o a los componentes de la plantilla del Betis. Tello fue uno de los que más habló en redes sociales.

En primer lugar quiero expresar mi rechazo total a cualquier acto de violencia, la actitud de este "individuo" no representa a nuestra afición.

También tomó la palabra Borja Iglesias

Con este panorama, la tensión entre ambos equipos es más que evidente.