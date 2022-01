Iñaki Williams regaña a su hermano por quitarse la medalla de subcampeón | Instagram

Valores y respeto, algo que siempre ha querido inculcar el Athletic Club desde Lezama hasta el primer equipo y eso es lo que se pudo ver este domingo en la entrega de medallas posterior a la disputa de la Supercopa de España. La final se la llevó el Real Madrid y el conjunto vasco tuvo que conformarse, nuevamente, con la medalla de plata en una final.

Durante la entrega de las medallas, el primer jugador vasco en llegar al podio y recibir su metal fue Nico Williams, el pequeño de la familia. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le puso la medalla, pero rápidamente el joven jugador rojiblanco se la quitó del cuello.

La imagen podría haber quedado ahí como ya ha pasado en otras finales nacionales e internacionales, como por ejemplo en la pasada final de la Champions con el Manchester City o en la Eurocopa con la selección inglesa. Pero no, en el Athletic no se quedó ahí. Iñaki Williams, que vio lo que hacía su hermano, le gritó desde el fondo de la fila que no se quitara la medalla.

Buen gesto de Iñaki Williams que le enseñó a su hermano la importancia de saber perder pese a que la derrota fuese muy dolorosa para el pequeño de la familia.