Luka Modric tiene 36 años. No los aparenta en el terreno de juego, pero su DNI no deja lugar a dudas. El 9 de septiembre cumplirá 37 y lo hará como futbolista del Real Madrid. Todavía no se ha sellado la ampliación de contrato pero, según ha adelantado Juanma Rodríguez en FútbolesRadio y ha podido saber Libertad Digital, el futbolista ya le ha comunicado al club su deseo de continuar una temporada más y sin ninguna exigencia económica.

El croata, que atraviesa un excelente y largo momento de forma, tiene contrato hasta junio de 2022. Su última renovación, como lo será la siguiente, fue por una temporada más y fue así, porque era el deseo del club que tiene esta política con los futbolistas veteranos. Luka Modric, consciente de que sigue igual, ya le ha comunicado al Real Madrid que sigue queriendo jugar al fútbol, que sigue intacto su deseo de continuar en el club blanco y que no pedirá nada en concreto.

Según fuentes del Real Madrid, Modric "no exige ninguna cantidad económica y deja al club el espacio en blanco" para que sea Florentino Pérez quien ponga la cantidad que estime oportuna. Todavía se desconoce con qué sueldo renovará Modric pero desde el club intuyen que "se firmará por una cifra similar a la que gana ahora". Desde el Real Madrid planean un verano con muchos cambios en la plantilla. Habrá una gran inversión y valoran positivamente la renovación de Modric en todos los sentidos, en poder contar con un jugador excelente y en que una renovación sin más demandas económicas, ayudará a esa planificación.

La negociación se está llevando a cabo con mucha naturalidad. Tanto es así que no está teniendo ningún papel el agente de Luka Modric. Sucedió exactamente con la última renovación de Benzema, aclaran desde el Real Madrid. El croata, ganador del Balón de Oro, fue fichado en 2012 procedente del Tottenham y estará más de una década en el conjunto blanco. 4 Champions, 4 Mundiales de Clubes, dos Ligas, tres Supercopas de Europa, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España.

El caso de Luka Modric es similar al de Benzema y opuesto al de Sergio Ramos. El antiguo capitán del Real Madrid, ahora en el PSG, exigió renovar por dos temporadas y ante la oposición de Florentino Pérez y la caducidad de la oferta, se vio obligado a buscarse otro destino. Hay que recordar que Modric ya renovó con una rebaja salarial hace un año. En plena pandemia y por petición de Florentino Pérez, el centrocampista aceptó reducir su salario por debajo de los 10 millones de euros netos por temporada.