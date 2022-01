El Borussia Dortmund pone el grito en el cielo por Haaland

El Borussia Dortmund ha explotado. El conjunto teutón sabe que tiene un tesoro con Erling Haaland, pero cada día se encuentra con un nuevo rumor sobre el futuro del delantero noruego que afecta en el día a día del equipo que entrena Marco Rose. No es plato de buen gusto encontrarte cada día con una portada en la prensa deportiva nacional e internacional en los que se habla del que será el nuevo equipo del tanque vikingo. El ruido mediático es brutal y molesto.

Con contrato en vigor hasta 2024, los dirigentes del Dortmund sienten que se les está faltando al respeto y que están saliendo a la luz situaciones que no son reales. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia han sido unas declaraciones del propio Haaland en las que asegura que el Dortmund le había dado un ultimátum para que decidiera lo antes posible su destino: "El Borussia Dortmund ahora me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada, pero solo quiero jugar al fútbol. Eso probablemente significa que pronto tendré que tomar una decisión", aseguró Erling de forma sorprendente tras el partido ante el Friburgo.

La repuesta de los dirigentes del Dortmund no se ha hecho esperar. Hans-Joachim Watzke ha explotado en 'ARD' negando de forma tajante dicha información: "La verdad es que nos sorprendió esa declaración porque aún no habíamos hablado con él. Decir que el Dortmund le daría un ultimátum a Haaland es una gilipollez. No hay una fecha límite".

Hace dos días fue el secretario técnico, Sebastian Kehl, el que desdijo a Haaland:"No hay nada nuevo, no hay conversaciones. Me sorprendieron las declaraciones de Erling. Hablaré con él, le preguntaré por qué da una entrevista así después de un partido que ganamos 5-1. No hemos ejercido ninguna presión".

El futuro de Haaland está lejos del Borussia

Los dirigentes del Dortmund alzan la voz en público -tienen que protegerse ante su afición, aunque sea por simple postureo-, pero lo que tienen claro es que el noruego se marchará a final de la temporada. El acuerdo con Raiola para abrir la puerta a Erling por una cantidad cercana a los 80 millones de euros hace imposible que Haaland se quede un año más. De hecho el Dortmund tiene cerrado al sustituto del noruego. Se trata de Karim Adeyemi, delantero del Leipzig con el que tienen un acuerdo por 40 millones de euros.

En cuanto al destino de Haaland, Real Madrid, Barcelona y Manchester City siguen estando en la pole para conseguir llevarse al mejor killer joven del mundo. La guerra está servida. El City tiene la ventaja de poder ofrecer las mejores condiciones económicas, pero los equipos españoles cuentan con una baza clave: a Haaland le encanta España, su padre tiene casa en Marbella, y le ha dejado claro a Raiola que dé prioridad absoluta a las ofertas que lleguen de la Liga.