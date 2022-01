El París Saint-Germain no da por perdido a Kylian Mbappé, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio. En muchos mentideros dan por hecho que el delantero francés, que cumplió 23 años el pasado mes de diciembre, jugará en el Real Madrid la próxima campaña, después de que el pasado verano el club galo rechazara la oferta de 200 millones de euros por el futbolista.

Pero el PSG ni mucho menos tira la toalla. Según informó el canal Telefoot el pasado viernes, la entidad parisina negocia con el entorno de Mbappé una renovación de corta duración, añadiendo que el jugador no tomará ninguna decisión antes de final de temporada y que de momento no quiere hablar de su futuro. Aunque no da detalles concretos, la prensa francesa señala que ese contrato de corta duración sería por uno o dos años.

Lo cierto es que la situación ha pasado de ser pesimista a bastante optimista en los últimos días. Según informó la ESPN, el París Saint-Germain mejorará de forma notable los emolumentos de Mbappé, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado de la plantilla junto a Leo Messi: el de Bondy percibe actualmente 25 millones de euros netos —por detrás de Messi (40 millones) y Neymar (35)—, y el PSG estaría dispuesto a pagarle 40 millones netos por temporada.

Pero no sólo eso, sino que el club también pretende formar un proyecto ganador con los fichajes de varios jugadores de primer nivel (Erling Haaland, Paul Pogba, Tanguy Ndombélé, Ousmane Dembélé...), además de un entrenador top. Y ése no es otro que Zinedine Zidane, ganador de tres Champions consecutivas como técnico del Real Madrid (2016, 2017 y 2018).

Zizou, que está sin equipo desde que el pasado 28 de mayo confirmara su marcha del Madrid tras una temporada en blanco, es el as en la manga que tiene el dueño del PSG, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani —Nasser Al-Khelaifi es sólo la cara visible de la sociedad Qatar Sports Investments, que controla la entidad gala desde 2011—, para tratar de convencer a Mbappé para que se quede.

Más dinero, un proyecto (todavía más) ganador y entrenar a las órdenes de Zidane, su ídolo de juventud. Parecen argumentos irrechazables para un Kylian Mbappé que parece destinado a jugar más pronto que tarde en el Real Madrid, aunque el PSG se resiste a perderlo.

De momento el futbolista prefiere centrarse en lo deportivo. Actualmente está lesionado en los aductores a un mes de recibir al Real Madrid en el Parque de los Príncipes, en la ida de octavos de final de la Champions.