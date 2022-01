Dembélé, apartado: no volverá a jugar con el Barcelona

El culebrón Dembélé llega a su fin. Tras unas semanas en las que el galo jugó a dos bandas con el Barcelona, por un lado le decía a Xavi que iba a renovar y por el otro su agente se hacía el sueco y daba largar a la directiva culé, el Barcelona ha dicho basta. Ousmane no volverá a jugar con la elástica azulgrana.

Tras no responder a la última oferta de renovación, Xavi deja a Dembélé fuera de la convocatoria para el partido ante el Athletic de este jueves. Posteriormente, Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona, explicó los motivos de esta decisión y lo que supone.

Alemany hace un repaso de como se han ido desencadenando los acontecimientos: "Iniciamos conversaciones con los agentes de Dembélé en el mes de julio. De eso ya han pasado seis o siete meses en los que hemos dialogado y en los que el Barcelona ha realizado diferentes ofertas. Hemos tratado de encontrar una vía para que el jugador se quedara con nosotros. Ofertas que han sido rechazadas sistemáticamente por sus agentes".

El Barcelona, harto de esperar, da carpetazo al asunto: "Ahora, a once días de cerrar el último plazo de su contrato, el club entiende que el jugador no quiere renovar y que no está comprometido con el proyecto futuro del Barça. Se le ha comunicado a él y a sus agentes que tiene que abandonar el club y que tiene que buscar una transferencia antes del 31 de enero".

🚨 RAJADÓN DE MATEU ALEMANY: 😡 "Dembelé debe salir de forma inmediata. Es obvio que no quiere seguir y no está comprometido". 💥"Por eso no ha sido convocado". pic.twitter.com/3WmJrTuwHo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 20, 2022

Dembélé tiene su futuro marcado en rojo en la Premier, donde varios equipos, entre ellos el Newcastle, tienen un cheque en blanco preparado para Ousmane y otro para su agente en materia de prima de fichaje. La ilusión de los soñadores culés se desvanece definitivamente. El extremo galo se marchará sin dejar un solo euro tras invertir 130 millones de euros en su fichaje. Además, su baja de cara a la segunda vuelta deja tocadísimo a un equipo que no anda nada sobrado de talento y desborde. La desastrosa y ruinosa etapa del extremo galo en la Ciudad Condal llega a su fin.