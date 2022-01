Carlo Ancelotti salió a rueda de prensa después del último entrenamiento previo al encuentro de este domingo ante el Elche de nuevo, aunque esta vez en competición liguera. El técnico italiano ha repasado el segundo duelo con los ilicitanos en una semana, el estado de Hazard o Ceballos y el calendario, entre otros.

Tres partidos de sanción a Marcelo

"Tres partidos por lo que ha hecho es mucho, luego no sé qué le dijo al colegiado, tampoco puedo ni quiero saberlo. Lo sentimos, lo siento, porque jugó muy bien. Vamos a perder una pieza importante en los tres siguientes partidos de Copa, pero seguirá siendo importante para la Liga".

Qué nota se pone

"Ponerme una nota ahora no tiene mucho sentido porque todos los equipos podemos pasar por dificultades. La nota la tenemos que poner al final. Ojalá sea buena".

Próxima temporada con Hazard

"Sí, está en la planificación de la próxima temporada".

La vuelta de Ceballos

"Está bien, empieza a estar bien, a mejorar su condición física. A nivel personal me gusta, por su carácter, por su falta de miedo a jugar los partidos y hacer las jugadas... Va a tener seguro un papel importante en la segunda parte de la temporada".

Sin relevo natural para Casemiro

"Creo que si buscamos una copia de Casemiro nos equivocamos, no lo hay en el mercado ni en el fútbol mundial. Es único. Como pivote puede jugar otro jugador con características distintas, por ejemplo Camavinga, que lo puede hacer muy bien; sale muy bien con el balón, aunque por supuesto no tiene la calidad táctica ni otras virtudes de Casemiro. Yo nunca tuve un pivote como Casemiro, tuve a Pirlo, y te tienes que adaptar".

Crisis de Atleti y Barcelona

"Claro que cuando hablas de ellos, lo haces de dos grandes equipos, dos grandes clubes, y claro que sorprende que estén teniendo más dificultades de lo normal. Siguen siendo dos grandes rivales, con la calidad suficiente para salir de alguna situación complicada".

Brasil, clasificada para el Mundial

"No vamos a meter ningún tipo de presión, también porque sabemos cuánto quieren jugar los brasileños con su selección. Van con Brasil y luego el seleccionador tomará sus decisiones".

Cansado de las preguntas

"Si estoy cansado me duermo. Si me ves despierto, significa que no estoy cansado. Lo entiendo perfectamente e intento ser lo más honesto posible en la respuesta".

Ser entrenador del Madrid

"La dificultad que tiene un entrenador es la misma que se tienen en una relación, pasa también en otros equipos más pequeños. Es un problema de relación, te puede pasar en cualquier equipo. La diferencia es que en el Real Madrid se quedan fuera jugadores que podrían estar en otro equipo".

Hazard, titular ante el Elche

"Sí. Es un buen día para que sea titular. Ojalá que sea un buen día".

Sin los brasileños ni Valverde en Copa

"El calendario es un sinsentido, no sólo para el Madrid. Otros equipos serán afectados también. No vamos a meter ninguna presión a ningún equipo, jugamos con los que están aquí. Lo del calendario es una locura".

¿Misma situación para Isco, Hazard y Bale?

Isco no ha tenido lesiones, pero Bale se ha quedado más tiempo fuera que Hazard. Cada uno es un tema distinto. Gareth está volviendo a tener una buena condición física, está mejorando, empezando a entrenar todos los días con el equipo...