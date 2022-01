Kroos confiesa para qué bebía tequila y por qué lo dejó

Se empiezan a hacer virales las declaraciones de Toni Kroos cada vez que él y su hermano Félix cuelgan en la red un nuevo episodio de su podcast, Einfach mal Luppen. Ya son varias las noticias que se han hecho tras sus revelaciones en el podcast y de nuevo, el último episodio ha generado más actualidad en torno a la figura del centrocampista del Real Madrid.

En el podcast, Toni Kroos ha revelado para qué bebía tequila y por qué lo dejó: "Tomaba cuando tenía algo que celebrar o cuando me embargaba la frustración. Era la única bebida alcohólica que medio toleraba. Tras la final de la Champions contra el Chelsea que perdimos con el Bayern recuerdo estar bebiendo de la frustración. Estuvimos cerca de necesitar un médico de emergencia. No había otra manera de aliviar el dolor. Después de ganar el Mundial me propuse tomar un tequila con todos esa noche, pero fracasé estrepitosamente"

El ir de fracaso en fracaso hizo que finalmente Kroos dejase el uso puntual del tequila: "Otro día bebí chupitos de tequila porque era lo único que me caía bien. Al día siguiente no me sentía bien y ese fue el punto en el que dije que beber alcohol no hace ningún bien. No pude mirar el tequila esa noche y lo dejé por completo. No me dolió y no lo extraño".

Aparte de esta divertida anécdota, Kroos dejó varios detalles más, como por ejemplo, el momento posterior a ganar el Mundial y su conversación con alguien importante del país germano: "Ganamos el partido y fue agradable poder abrazar a mi mujer después de seis semanas, poco después del pitido final. También charlar con Angie, Angela Merkel (excanciller), en el vestuario. Fue agradable. Hablamos un poco sobre Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde nací".