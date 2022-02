Joan Gaspart señala: "Lo que pasa en el Real Madrid económicamente no lo sabe nadie"

Joan Gaspart señala: | LD

Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, ha vuelto a la palestra deportiva para repasar el presente y futuro de su club. Lo ha hecho en el programa ‘A diario’ de Radio Marca donde ha sido preguntado, entre otras cosas, por el caso Dembélé, Xavi e incluso el fichaje de Mbappé por el Real Madrid.

Gestión del caso Dembélé

"Mientras que Dembélé esté en el Barça tiene que jugar, no estamos para dar lecciones educativas y él va a jugar igual. Tenerle y no ponerle es de cornudo y apaleao'"

Economía del club

"Me ocupa más que me preocupa, está claro que el Barcelona tiene capacidad para recuperarse económicamente. El Barça está así porque se somete a un control muy férreo, es una situación pública con puertas abiertas. En el Real Madrid eso no es así, lo que pasa en el Real, no lo sabe nadie. Lo único que la gente sabe es que hay un 'superempresario' al frente, se organiza una reunión de compromisarios en la que cuesta encontrar a dos que no están de acuerdo. En el Barcelona somos diferentes"

Fichaje de Mbappé por el Real Madrid

"Os voy a dar la exclusiva. Kylian ya ha fichado por el Real Madrid, estoy seguro. Conozco a Florentino y estoy seguro"

El Barcelona, convertido en una SAD

"Nunca, por encima de mi cadáver. Nunca"