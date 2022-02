En el Real Madrid ya han contactado con Mino Raiola para hablar de la situación de Eirling Haaland. Según ha podido saber Libertad Digital, la conversación se ha iniciado con una llamada desde el club y con el objetivo de dejar constancia de sus auténticas y reales pretensiones respecto al delantero noruego que, probablemente, cambie de equipo este próximo verano.

El Real Madrid podría haber hablado con el Borussia Dortmund. De hecho, es lo que hace habitualmente con el club alemán, pero en esta ocasión se ha preferido llamar directamente al agente italiano porque no quieren, como ya está pasando, que Raiola, con quien hay una relación mejor de lo que se cuenta en la prensa, utilice el nombre del Real Madrid para que aumente aun más la puja por el delantero. Aprovechando esta llamada, se ha extendido la conversación en torno a Haaland y Libertad Digital ha podido saber el contenido de ella en exclusiva.

El club blanco, con la información que maneja, tiene varias certezas respecto a Haaland. Están convencidos de que el delantero solo puede jugar en el Real Madrid si acaba en La Liga española. En otras palabras, el Barcelona está descartado en esta carrera donde, según el club blanco, hay un equipo que tiene más opciones de hacerse con el delantero. Según personas de alta responsabilidad en el Real Madrid, "el Manchester City tiene un 80% de posibilidades de ficharle".

El equipo que dirige Pep Guardiola está detrás del atacante, trabajan de manera seria e intensa en su fichaje desde hace tiempo y, según creen desde el club de Chamartín, pondrán más dinero que el resto. Al menos pondrán más dinero que el Real Madrid. Esta es otra parte fundamental de la conversación que se ha mantenido con Mino Raiola a quien le han trasladado una posible hoja de ruta económica respecto a Haaland si acaba jugando en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid está centrado en Mbappé y en que sea el líder del futuro equipo en todos los sentidos. La llegada del francés se da por hecho, así como que será el jugador mejor pagado de la plantilla. Esto último también lo sabe Mino Raiola. Si Haaland acaba en el Real Madrid será cobrando menos que Mbappé y menos de lo que gana en el Manchester City. Raiola ya lo sabe.

Aunque el Real Madrid tiene interés en fichar al delantero noruego, no es una prioridad. No se hará ese esfuerzo diario en ficharle como sí se ha hecho con Mbappé y tampoco se tirará la casa por la ventana y pelear contra clubes con tanto dinero como el Manchester City. Su agente ya lo sabe y ahora serán él y Haaland los que tendrán que dar mayor o menor prioridad al dinero o al proyecto deportivo. En el Real Madrid estarán ahora a la espera de acontecimientos una vez ya han establecido esta importante conversación con Raiola. Aunque lo primero que tienen que decidir es si dejan el Borussia Dortmund este verano, algo que todavía no saben, según se ha hablado en dicha conversación.