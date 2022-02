Investigan en Portugal el fichaje de Joao Félix por el Atlético

Según informa el medio de comunicación luso, 'Correio da Manhã', la Fiscalía de Portugal está investigando el traspaso de João Félix del Benfica al Atlético en el verano de 2019. Todo ello en el marco del proceso judicial llamado 'Cartão Vermelho' (Cartulina Roja), el cual investiga a Luís Filipe Vieira, presidente del Benfica desde 2003 a 2021, por supuestos delitos fiscales y blanqueo de capitales.

¿Qué tiene que ver el Atlético en todo esto? En principio nada ya que el club rojiblanco no está siendo investigado y estaría fuera de todo problema, pero sí se están buscando detalles de esos 126 millones que el cuadro colchonero puso sobre la mesa del Benfica para llevarse al Wanda Metropolitano a Joao Félix.

"La investigación del Ministerio Público se basa en tres pilares: los seis millones de euros de más que pagó el Benfica relacionados con presuntos costes de financiación de la operación, la millonaria comisión pagada a Jorge Mendes, agente del futbolista, y Manuel Moreira de Sá, jugador del agente y el propio Félix, sospechosos de fraude fiscal", reza la exclusiva de 'Correio da Manhã'.

El principal foco de investigación son seis millones que podrían haber sido repartidos a terceros, como bien explica ‘Correio da Manhã’: "Esos seis millones habrían sido repartidos entre terceros, sospecha el Ministerio Público. De hecho, el propio Vieira no sabía de qué se trataba el dinero. Luís Filipe pregunta 'los seis millones de euros no es el impuesto solidario, ¿verdad? La sospecha de las autoridades es también la comisión que recibió Mendes en este negocio. Había doce millones de comisión relacionados con la intermediación que Mendes compartió con Manuel Moreira de Sá. Mendes se llevó el setenta y cinco por ciento (nueve millones) y Moreira de Sá, el quince restante (tres)".

El Atlético no, pero Joao Félix, según las informaciones y las escuchas de este caso que vienen del país luso, sí estaría siendo investigado: "Luís Filipe dice que luego llamó al abogado del 'chico', muy angustiado, diciendo que no se puede decir que es el chico el que va a pagar, si no, el fisco le cae encima al chico... Y eso Luís Filipe le responde que nunca nadie dijo que era el pibe el que iba a pagar… Miguel le confirma que no, que siempre van a decir lo contrario, siempre van a decir que hubo una cesión de un lado para el otro y eso es por qué están pagando más… Luís Filipe confirma y dice que se hizo una cesión parte por parte para tener el dinero en la cuenta de 120 millones".

En el Atlético y desde el entorno de Joao Félix, de momento, no se quieren hacer declaraciones al respecto.