Escándalo en Holanda tras el despido fulminante de Overmars: envió fotos de sus genitales a una trabajadora del Ajax

Escándalo en el fútbol holandés tras destaparse el despido fulminante de Marc Overmars, hasta ahora Director de Fútbol del Ajax, por mandar mensajes inapropiados a varias compañeras", como explica el comunicado del equipo de Ámsterdam, que va acompañado de unas palabras del propio Overmars.

Comunicado del Ajax: "El Director de Asuntos de Fútbol, Marc Overmars, dejará el Ajax con efecto inmediato. Tomó esta decisión después de varias discusiones en los últimos días con el Consejo de Supervisión y el CEO Edwin van der Sar, en las que les comunicó sus intenciones. Una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo subyacen a su decisión de dejar el club".

Disculpas de Overmars: "Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a unos informes sobre mi comportamiento. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando una línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. De repente sentí una enorme presión. Pido disculpas. Ciertamente, para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax. Esto supone un gran impacto en mi situación privada. Es por eso que les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz".

Poco a poco se van conociendo más destalles de este escabroso asunto. Según revelan varios medios holandeses, Overmars mandó fotos de su pene a varias compañeras de trabajo.

‘Het Parool’, un periódico de tirada nacional en los Países Bajos, fue el medio que dio la exclusiva sobre el motivo real del adiós de Overmars al Ajax: envió una foto de sus genitales a una compañera de trabajo.

Según "Het Parool", la investigación se inició a raíz del escándalo surgido en "La Voz de Holanda", un programa de televisión cuya emisión se suspendió entre denuncias por acoso sexual de algunos de sus miembros.