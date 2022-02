"Primo cachondo", el mote de Overmars entre las trabajadoras del Ajax

Agencias

Esta misma semana saltaba la noticia de que Marc Overmars, ex jugador de Barcelona, Arsenal y Ajax y actual Director de Fútbol del equipo holandés, fue despedido por enviar mensajes inapropiados a algunas de las empleadas que trabajaban con él. El propio Ajax comunicó este hecho: "Una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo subyacen a su decisión de dejar el club".

Por su parte, el propio Overmars salió a pedir perdón por lo sucedido: "Estoy avergonzado. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando una línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. De repente sentí una enorme presión. Pido disculpas. Ciertamente, para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo también. Pero es demasiado tarde".

Ya conocemos los principal de esta historia, como por ejemplo que las fotos que enviaba Marc eran de sus partes íntimas, pero ahora, según informan medios holandeses, empezamos a conocer más detalles, como por ejemplo el mote que las trabajadoras le pusieron a Overmars y que era "primo cachondo".

El diario NRC ha sido el encargado de desvelar este mote y añade que fueron varias las trabajadoras que recibieron fotos de los genitales de Overmars, que mandaba las fotos desde los cuartos de baño de las oficinas del Ajax.