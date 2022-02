Pochettino avisa al Real Madrid: "Messi va a mostrar su mejor versión"

Mauricio Pochettino sabe que el día 15 de febrero su PSG tiene una prueba decisiva para conocer el alcance del potencial parisino. Ese día jugará en el Parque de los Príncipes la ida de los octavos de final de la Champions League y por ese motivo anoche pasó por la Cadena SER para repasar la actualidad propia y del Real Madrid de cara a ese partido. Messi, Mbappé, Neymar, la posible baja de Benzema... Todo ello fue tratado por el técnico argentino.

Futuro de Mbappé

"Yo puedo tener mi opinión, pero no creo que una decisión tan importante pase por un partido. O por una eliminatoria. Es un chico inteligente, maduro, con una tremenda capacidad de análisis y sabiendo perfectamente lo que quiere para su futuro. Tiene a mucha gente a su alrededor que seguro que lo aconsejan de la mejor manera. No creo que sea ese caso. Le veo tranquilo, centrado en hacer lo mejor posible para el PSG. Hay que respetarlo, tomará una decisión tras la eliminatoria".

Messi y su estado de forma

"Leo es un genio, es algo fuera de lo común, es de los jugadores que salen cada 100 años en el fútbol. Lo que ha aportado al equipo es increíble, más allá de que desde que llegó no ha tenido la suerte de ser beneficiado por las circunstancias. Pero siempre mantuvo la tranquilidad y el saber estar, está en su plenitud, en su mejor momento de madurez, creo que llega a esta parte decisiva de la temporada en su mejor momento. No tengo ninguna duda de que va a mostrar su mejor versión. Él quiere competir, está en su ADN, él ama competir y quiere ganarlo todo en el entrenamiento, compitiendo, y no tengo ninguna duda de que desea ganar la Champions.

¿Llegará Neymar al partido?

Puede que sí, puede que no. Su evolución está siendo fantástica, yo lo veo cerca de volver. Veremos los próximos días, van a ser claves para saber si podrá estar envuelto en el partido del martes. Sin duda, si está debe ser titular. Su magia es más que evidente, cuando lo ves entrenar constantemente genera situaciones inesperadas y tiene esa magia que todo el mundo conoce para ser capaz de transmitirlas en un campo cuando está a su mejor nivel, sobre todo físicamente".

Dudas con Benzema

"Siempre estamos pendientes del rival, pero no somos obsesivos. Pensamos que el Madrid, por historia y por esa fuerza intrínseca que tiene como club, después de ganar 13 Copas de Europa, es un rival al que hay que respetar siempre, independientemente de los jugadores que haya sobre el campo. El Real Madrid es una fuerza superior a todo jugador. Pero sí que, si hablamos de Benzema, hablamos de un jugador extraordinario, de los mejores delanteros del mundo, y lógicamente en ataque es diferente si está Benzema o si no está. Pero la plantilla del Madrid tiene jugadores que pueden suplantarlo".

Críticas como entrenador del PSG

"Tenemos buena relación con la prensa, los periodistas son amables. El entrenador del PSG es un blanco perfecto para todo el mundo. Cuando miro a Tuchel, a Emery, a Ancelotti... Al final es la parte más débil, siempre lo somos los entrenadores, los más fácilmente criticables, los que mejor cargamos con la frustración".

Suena Zidane

"No lo sé, no me toca decidir a mí. Pero es un gran entrenador, lo ha demostrado en el Madrid y puede entrenar a cualquier equipo del mundo. Además, es francés. Pero no lo sé, sería más una pregunta para nuestro director deportivo o nuestro presidente".

Sergio Ramos y sus problemas físicos

"Ha sufrido algunas recaídas, cuando parecía que podía enganchar un periodo bueno. Veremos si llega, y si no para la vuelta. Es un jugador importante, nos está transmitiendo su experiencia. Es un chico que lo vive con pasión tremenda, que trabaja siempre al máximo. Sería bueno para él tener un periodo para recuperarse, sin recaer más. Entiendo que haya opiniones diversas sobre él, pero con su mentalidad seguro que va a lograrlo"