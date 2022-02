Protejamos a Vinicius mientras revientan a Joao Félix

Mientras escribo esta columna tengo delante de mí dos fotos. Una de Vinicius y otra de Joao Félix. Analizo las dos y la verdad es que veo que ambos tienen dos piernas, dos tobillos, dos rodillas, dos ojos, una nariz, una cara... No sé, lo mismo me estoy equivocando, pero creo que ambos jugadores disponen de lo mismo para la práctica del fútbol. Aún así, debo estar equivocándome porque a tenor de las campañas que se ven por ahí, Joao debe tener piernas hechas de acero y Vinicius no. El portugués debe poseer la dureza de un diamante y el brasileño no. Debe ser eso, porque si no, no se entiende que a igualdad de patadas en sus respectivos cuerpos, el único que deba ser protegido sea el del jugador del Real Madrid.

El otro día leí que de nueve faltas a Joao Félix solo una recibe la tarjeta amarilla, es decir, al chico le revientan a patadas en cada uno de los partidos que disputa y aquí no pasa nada de nada. "Basta ya", dicen cuando las recibe Vinicius y ojo, estoy de acuerdo en que hay que proteger a los jugadores talentosos que en tiempos de ser conservadores se atreven a darle verticalidad a sus equipos, en eso estoy de acuerdo, sin embargo, no me parece correcto hacer activismo selectivo. "No, es que queremos proteger el espectáculo...". No, queréis proteger vuestro espectáculo. Punto.

Joao Félix jugó el año pasado con un hueso del pie roto y alguien debía saber lo que estaba pasando ahí porque si repasas las entradas que recibía el portugués todas iban en esa dirección. Balón para pivotar con Joao Félix de espaldas... recado al pie o al tobillo. Se gira y conduce en velocidad... patada al pie o al tobillo. Un rival primero, luego llegaba el otro y si Joao se iba del tercero... golpe al pie o al tobillo. Así acabó Joao el año, operado de ese hueso roto. ¿Han visto algún basta ya para defender a Joao Félix? ¡Ni por asomo!

Quizá sea yo el que piense mal y hay un nivel de preocupación igual o mayor por Joao Félix o por jugadores como Fekir en el Betis, Guedes en el Valencia, Iago Aspas en el Celta o Ferrán Torres en el Barcelona. Ojo, hablando de Ferrán. ¿Saben quién lesionó a Daniel Wass en el Camp Nou con una entrada durísima? No, no fue Simeone, aunque por momentos lo pareciese a nivel mediático. Fue el nuevo jugador del Barcelona. ¿Alguien habló de proteger a jugadores como Wass de entradas como esa? ¿Alguien habló de proteger a Griezmann tras la patada que se llevó de Carvajal y que le hizo recaer de una lesión de la que todavía no está recuperado? Subo la apuesta y lo llevo incluso al terreno contrario al Atlético. ¿Alguien ha dicho basta ya viendo la cornada que Felipe le metió en el costado a Arambarri el pasado sábado?

No, no hubo ningún "basta ya" por las jugadas citadas anteriormente. Ni siquiera uno populista para quedar bien. En ese momento, a falta de resaltar que Mbappé tiene blancos los dientes como guiño al Real Madrid, lo que más interesaba era señalar a Simeone, por ejemplo, porque él había ocasionado la lesión de Wass al querer que entrase de nuevo al campo. De hecho, no sé si hubo algún "basta ya" hablando del "maltrato" del Cholo a sus jugadores. La verdad es que no me extrañaría viendo el percal.

Lo dicho, hay que proteger a Vinicius, por supuesto. Igual que hay que proteger a cualquier jugador talentoso que quiera sacar del hastío a los aficionados de su equipo. Proteger, matizo, no rodear de una burbuja de cristal que impida a los defensas hacer su trabajo. Digo esto por si acaso, porque tendemos a exagerar en muchos momentos e igual que los jugadores de desborde y velocidad tienen derecho a dejar atrás defensores, estos también tienen la obligación de no poner un pasillo de luces invitando a pasar a su área a todo el mundo. En fin, seré yo que pienso mal. Seguro que las editoriales para proteger a Joao Félix estaban a punto de salir a la luz. Se-gu-ro.