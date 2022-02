Xavi no se esconde: "Me gustaría estar en la Champions"

No tienen otra alternativa. Eso es lo que se denota de las declaraciones de Xavi Hernández en la previa de su debut en la Europa League ante el Nápoles. El técnico del Barcelona sabe que el objetivo debería ser llegar a lo más alto en la Champions, pero ahora poco se puede hacer por ello. Por esa razón, Xavi ha querido centrar sus respuestas en rueda de prensa alrededor del duelo ante el conjunto italiano y ha dejado de lado preguntas sobre Champions, PSG y Real Madrid.

Jugar la Europa League

"Nos gustaría estar en la Champions, no nos engañemos, da rabia. Pero es una competición europea y hay que seguir creciendo. Lo veo como una oportunidad y los jugadores también. Es un rival que podría ser una eliminatoria de Champions. Hace años nos cruzamos en Champions"

Eliminatoria ante el Nápoles

"Vamos a por las dos competiciones. Es una eliminatoria sin favoritos. Es un rival complicadísimo, de los más rocosos de la coompetición. El Sevilla, por ejemplo, tiene más experiencia en la competición. No nos vemos como favoritos, sí candidatos"

Mbappé y su partido ante el Real Madrid

"A mi no me toca hablar de él. Es un gran jugador, ¿qué quieres que te diga? Háblame de los míos. Nosotros no estamos en esa competición y nos da rabia y coraje. Esto nos tiene que rebelar y decir que nosotros tenemos que estar ahí. No hicimos los deberes y por eso estamos en Europa League"

Adama y su llegada

"Nos está dando mucho. Es un futbolista maduro, capaz de elegir bien, la toma de decisiones es buena, desequilibra, atrae a muchos jugadores... Te puede reventar partidos"

PSG-Real Madrid

"No estoy para analizar a los otros. El día que juguemos contra el PSG o el Real Madrid, hablamos. Hoy toca el Nápoles"

Motivación al caer a la Europa League

"Es una oportunidad para nosotros. Tenemos una situación en el club, cuyo objetivo principal es entrar en la Champions. Tenemos dos vías: a través de LaLiga o ganando la Europa League. Es una competición europea y necesitamos al público. Esperamos un gran ambiente. No hemos tenido suerte en el sorteo. El objetivo es llegar lo más lejos posible"