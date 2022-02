Cesc sobre Mbappé: "El Real Madrid tuvo a Cristiano y el Barcelona siguió ganando"

Cesc sobre Mbappé: | EFE

Cesc Fábregas conoce a la perfección la rivalidad entre Barcelona y Real Madrid ya que él fue parte de la misma en su etapa como jugador azulgrana. Ahora en el Mónaco, curiosamente el equipo en el que eclosionó la figura de Kylian Mbappé, Cesc habla en una entrevista para Mundo Deportivo de lo que puede suponer este fichaje para dicha rivalidad.

Partido del PSG ante el Real Madrid

"Se echaron atrás desde el principio y eso nunca es buena señal. Tampoco supieron aguantar mucho la pelota a pesar de tener a gente como Casemiro, Kroos y Modric, que han ganado tres Champions consecutivas. Benzema y Mendy no llegaron al 100% y también lo pagaron. Físicamente, el PSG pasó por encima"

Actuación de Mbappé

"Es una bestia. Creo que aún puede atacar más el espacio y aprovecharse de la visión de juego de Messi y de Neymar. Con espacio, es un futbolista imparable", dijo en 'Mundo Deportivo'. Aunque destacó la calidad de Kylian, aún no está convencido de que sea el auténtico dominador mundial del balón: "No sé si es el número uno aún"

Fichaje de Mbappé por el Real Madrid

"Es la vida. El Real Madrid también ha tenido a Cristiano Ronaldo y el Barça no ha dejado de ganar. Se va a ir un jugador enorme al gran rival, pero Xavi tiene mucho talento joven. El Barça está en buenas manos"

Críticas a Messi

"He leído cosas de gente que no debió verle jugar contra el Real Madrid. Sin ser estelar, hizo un buen partido. Dejó solo a Mbappé en el primer tiempo con un pase que ningún otro de los veintiún jugadores que había en el campo sería capaz de hacer. Falló un penalti. ¿Y qué? Juzgarle por eso me parece ridículo"