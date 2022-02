Javier Tebas, presidente de LaLiga, cree que la negativa del Barcelona a firmar con el fondo de inversión internacional CVC viene "por las presiones de (Ferran) Reverter", máximo ejecutivo del club catalán y que ha presentado su dimisión, que era "el hombre de Florentino (Pérez) en el Barcelona, o al menos una persona próxima a Florentino, y por eso decidieron salir".

Así lo ha comentado en una entrevista que este viernes publica El Periódico de España. Tebas desconoce si ahora que Reverter ha anunciado su marcha del Barcelona -seguirá en el cargo hasta que el club catalán encuentre sustituto- la entidad catalana se sumará al acuerdo. "Lo que tengo muy claro es que Ferran Reverter era opositor a CVC y LaLiga y me consta que no me tenía mucho cariño. Es un ejecutivo que en muy poco tiempo se había puesto a saber de todo. Venía de Mediamarkt, de un mundo de logística, lavadoras y televisores, llega al Barça y ya sabía de derechos de televisión, de la política del fútbol… ¡de todo!", dijo.

Por eso Tebas considera que Reverter "ha llevado al Barça a una situación complicada", no en lo económico "que de eso sí sabía", sino "en el ámbito comercial, político e institucional".

Cuestionado si le satisface la marcha de Reverter del Barcelona, Tebas admitió que por el club "sí le preocupa", aunque "habrá que ver quién le sustituye, no vayamos a ir de Guatemala a Guatepeor". "Pero si el Barcelona sabe reconducir la situación y asume que tiene que hacer ciertas cosas para superar su crisis económica y crecer, le irá bien. Y a LaLiga le interesa que al Barça le vaya muy bien, porque no puede ser que uno de los dos clubes más importantes del mundo esté así. Arriesgó antes de la pandemia y después las medidas que ha tomado para salir no son las adecuadas", afirmó.

Preguntado sobre si cree que el enfrentamiento con el Barça es reconducible sin Reverter, Tebas comentó que "eso dependerá de ellos (de los dirigentes azulgranas)", aunque reconoció que aunque siempre ha mantenido contacto con Laporta, él no puede "marcar la línea del Barcelona". "La actual es de confrontación con LaLiga y con sus clubes, que son los que apuestan por el proyecto de CVC. ¿En qué le beneficia? ¿Le está aportando algo?", se pregunta.

Tebas negó que la marcha de Leo Messi haya generado un impacto económico negativo en la competición. "Una salida puntual de una estrella o de dos, como pasó con Cristiano, no afecta. Fíjate, la Serie A no creció con Cristiano. Acabamos de firmar ocho años con ESPN, ¿crees que saben quién jugará en LaLiga dentro de ocho años? Ni ellos ni nadie. Pero saben que es una liga solvente económicamente y que siempre habrá buenos jugadores", opinó.