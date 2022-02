La seria advertencia del Real Madrid a Kylian Mbappé

El Real Madrid tiene desde hace tiempo un gran objetivo para la próxima temporada. Se trata de Kylian Mbappé. El delantero galo, al que suplica el PSG para que renueve, tiene un preacuerdo con el equipo merengue. Muchos son los que dan como seguro su fichaje, pero en las oficinas de Valdebebas mosquea la actitud mostrada por el astro francés últimamente.

Hay que recordar que en los últimos días peces gordos de Qatar se han reunido con el entorno de Mbappé, al que han presentado una última y suculenta oferta. Kylian ha respondido dando una serie de condiciones clave para pensarse el ampliar su contrato con el conjunto parisino.

Desde el Real Madrid, y según apunta el diario británico The Times, no ha sentado nada bien este acercamiento y sospechan que Mbappé pueda firmar una renovación con una duración corta -hasta 2024- para no salir por la puerta de atrás del equipo de su ciudad. La presión en Francia para que no se marche gratis es enorme. En el Madrid comienzan a temerse lo peor y han advertido a Mbappé que no están dispuestos a esperarle eternamente y que si decide romper el acuerdo vinculante que tienen con él y termina renovando con el PSG, aunque sea un contrato corto, se olvidarían para siempre de su fichaje.