La gran mentira del fichaje 'frustrado' de Vlahovic por el Atlético

Hay fichajes que el Atlético de Madrid ha dejado escapar a lo largo de su historia y que han sido grandes errores de la dirección deportiva del club rojiblanco. Casi todos ellos por falta de dinero o por intentos de pagos a plazos que no suelen convencer a casi ningún equipo. Esos fichajes, como por ejemplo Rakitic cuando aún estaba en el Schalke 04 o incluso yendo más atrás como Ronaldo Nazario cuando era jugador del PSV, se quedaron a las puertas de jugar en el Vicente Calderón porque no se dio el paso final en su contratación.

Ahora bien, las dos últimas leyendas urbanas que circulan en torno a fichajes que "se le escaparon" al Atlético de Madrid esconden una gran mentira. Hablamos de Dusan Vlahovic y Lautaro Martínez. Empezando por este último hay que decir que Lautaro no fue jugador rojiblanco porque Diego Milito, ex del Inter y antiguao director deportivo de Racing de Avellaneda, convenció al delantero de ir a San Siro y no a Madrid. Por lo tanto, el que tomó la decisión fue Lautaro Martínez.

Centrando ya el tiro en Vlahovic, el delantero serbio está jugando simple y llanamente donde quería jugar, en la Juventus de Turín. El ex de la Fiorentina sabía que por la situación de la ‘Vecchia Signora’ a nivel de delanteros, el equipo entrenado por Allegri iba a ir a por él en cuanto tuviera la posibilidad de hacerlo y así podría seguir en la Seria A donde ha deslumbrado en Florencia. Por esa razón, el Atlético siempre estuvo en desventaja a la hora de fichar al futbolista, que en ningún momento presionó a la Fiorentina para llegar al Wanda Metropolitano.

Esa falta de presión para llegar a España contrasta con la contundencia con la que Vlahovic ha pedido salir a la Juventus en este mercado invernal, hecho que ha desatado la ira del presidente de la Fiorentina que ha dejado claro en varias ocasiones la "mala actitud" de Dusan en este mercado. Solo con la actitud de Vlahovic en verano y en invierno se puede ver dónde quería jugar.

Por todo esto se hace complicado pensar que al Atlético se le haya escapado un fichaje que en ningún momento tuvo cerrado, por culpa del propio jugador en cuestión. Eso sí, en las redes sociales, gol de Vlahovic mediante, se suele leer algún "menudo fichaje se le ha escapado al Atlético" cuando en realidad ha sido el propio Dusan el que ha elegido escaparse del conjunto rojiblanco.