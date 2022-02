Ter Stegen arremete contra la prensa: "Habéis escrito cosas para echar más gasolina al fuego, sois así"

Marc-André ter Stegen, guardameta alemán del FC Barcelona, se ha mostrado "tranquilo" con su rendimiento y entiende que la gente o los medios de comunicación puedan ser críticos, pero se defiende con su trabajo para recuperar su mejor versión tras una lesión y confiar en su progreso y el de su equipo, con el reto ahora de la Europa League tras quedar eliminados de la Champions.

"La gente siempre opina y tiene más conocimiento que todos, incluso saben más que yo. Yo intento siempre dar lo máximo, sea como sea; si estuviera mal de forma no estaría en el campo. Tengo responsabilidad para el equipo y conmigo, y el club", ha dicho Ter Stegen en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de este jueves ante el Nápoles en el estadio Diego Armando Maradona (1-1 en la ida en el Camp Nou).

En este sentido, el meta germano se defiende de las críticas a su rendimiento. "Estoy seguro de que alguno ha escrito alguna cosa para echar más gasolina al fuego porque sois así, os gusta. A lo mejor no lo habéis visto, pero yo sí, hay muchas cosas que estoy haciendo bien y otras que puedo mejorar, así que estoy tranquilo. Veo lo que estoy haciendo, no doy importancia a lo que veo... cada uno puede opinar, es el fútbol. Pero yo tengo que analizar los partidos, vosotros estáis haciendo vuestro trabajo, que no me molesta, y yo voy a hacer lo mío", afirmaba.

Por otro lado, Ter Stegen reconoce que la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé ha dado otro aire al equipo porque están jugando mucho mejor que antes. "Estamos en un buen momento, jugando mucho mejor que hace unos meses y sobre todo, nuestra identidad, la del club, también se ve en el campo. Tenemos muchos jóvenes, están aprendiendo de tener estos partidos tan importantes sin margen de fallo. Estamos intentando ganarlo todo, en las últimas semanas hemos podido dar un paso adelante y hemos mejorado mucho en muchos aspectos", apuntaba.

"Xavi tiene una idea muy clara y no es llegar y cambiar todo en un momento todo. Son muchas cosas en el pasado, cada entrenador tenía su idea y ahora Xavi tiene la suya. Estamos disfrutando de lo que estamos haciendo y estoy seguro que llegarán los resultados. En la ida, ellos tienen mucha calidad, ningún partido es fácil. Tenemos que sufrir y hacer lo máximo que podemos para ganar", añadió.

Xavi: "Es otra final"

Por su parte, el técnico Xavi Hernández ha dicho que el Barça afronta "otra reválida y otra final" ante el Nápoles, para tratar de acceder a los octavos de final de la Europa League. "Ellos irán a apretar alto, pero veremos lo que pasa, lo mismo les obligamos a jugar en su campo. Eso es lo que queremos pero no será fácil. Es un equipo físico y fuerte y creo que será una batalla de ver quién tiene el balón. Tenemos que intentarlo, es Europa, es difícil, es un Nápoles con nivel Champions y de ahí que esté compitiendo por el Scudetto", avisaba el técnico culé en rueda de prensa.

Xavi dice que su equipo deberá salir "a no tener complejos, a ser nosotros mismos y con nuestro modelo de juego que es muy claro". "Nos la tenemos que jugar aquí en el Diego Armando Maradona. Es un honor jugar aquí, una motivación para nosotros. Maradona nos emocionó a todos, fue una referencia y todavía hoy seguimos viendo vídeos de él y nos seguimos emocionando. Porque ha aparecido Messi, si no hablaríamos del mejor de todos los tiempos. Marcó una época y todavía nos acordamos de él", apuntó.

Preguntado por una hipotética eliminación del Barça, Xavi dice que "sería una decepción grande" porque tienen "mucha ilusión puesta en esta competición". "Queremos demostrar que podemos competir en Europa ante un grande como el Nápoles. El empate fue insuficiente en la ida y nos la tenemos que jugar aquí, no queda otra, tenemos que intentar ser dominadores del juego, generar ocasiones... el Barça que últimamente estamos viendo. Si estamos a ese nivel tendremos muchas opciones de pasar. Pero aún así será complicado, vaticino un partido durísimo", agrega.

Preguntado por Ousmane Dembélé, el de Tarrasa asegura que lo ve "feliz" y dice que el francés está siendo "un gran profesional". "Entrena, se cuida, es positivo con el grupo. Por eso hemos decidido que juegue con el equipo. Veremos qué pasa de aquí al final de temporada", añadió.