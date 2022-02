El Real Betis no ha estado tan fino como de costumbre y ha acabado pidiendo la hora ante el empuje del Zenit de San Petersburgo en el Benito Villamarín (0-0) para acabar sellando su pase a octavos de final de la Europa League. El 2-3 obtenido en el Gazprom Arena también fue determinante para sentenciar el billete a octavos después del empate en Heliópolis. Los verdiblancos no sólo no estuvieron inspirados en ataque, sino que lo pasaron mal en los minutos finales.

Artem Dzyuba mandó el primer aviso con un disparo que sacó Aitor Ruibal, uno de los mejores, y poco después el Zenit vio cómo le anulaban el posible 0-1 tras fuera de juego de Sutormin en un remate del exbarcelonista Malcom, el más destacado del cuadro ruso. Sin embargo, los verdiblancos, que recuperaban para la causa a Sergio Canales y Nabil Fekir —el francés, tras cumplir una sanción de tres partidos en Europa— llegaron al descanso con el objetivo en el bolsillo.

En la segunda parte, en la que al conjunto de Manuel Pellegrini le costó muchísimo crear juego, Ruibal estrelló el balón en la madera en un córner pero ahí terminó toda la producción andaluza. El Zenit, por su parte, no dejó de penetrar por las bandas y comprometer a los de casa. Rui Silva tuvo que vestirse de héroe al menos en dos ocasiones, una de ellas clarísima.

Además, Edgar tuvo que sacar otra oportunidad clara de los visitantes, que se llevaron la alegría en el minuto 90 con un cabezazo de Dmitri Chistyakov. El árbitro concedió el tanto pero el VAR le invitó a una revisión de la jugada. El colegiado descubrió que Yerokhin pisó a Guido Rodríguez impidiéndole saltar en el centro y acabaría anulando el tanto.

Los más de 44.000 seguidores que poblaron el Villamarín estallaron de alegría con el pitido final, después de santiguarse nuevamente con un cabezazo de Dzyuba de última hora, y celebró el pase a los octavos de la Europa League.



Ficha técnica

Real Betis, 0: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Édgar, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado (Tello, m.90); Aitor Ruibal, Fekir (Joaquín, m.83), Canales (William Carvalho, m.70); William José (Borja Iglesias, m.83)

Zenit San Petersburgo, 0: Odoevski; Wilmar Barrios, Chistyakov, Douglas Santos; Sutormin (Mostovoy, m.86), Claudinho, Wendel, Krugovoi; Malcom, Dzyuba (Sergeyev, m.64), Yuri Alberto (Erokhin, m.84)

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía). Amonestó al local Guido Rodríguez (m.23) y a los visitantes Krugovoi (m.42), Wilmar Barrios (m.55) y Erokhin (m.92)

Incidencias: Partido de vuelta del play-off previo a los octavos de final de la Europa League disputado en el estadio Benito Villamarín ante 44.236 espectadores, entre ellos dos centenares de aficionados rusos