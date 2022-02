Zinchenko, jugador del Manchester City, desea | Instagram

Oleksandr Zinchenko, capitán de la selección ucraniana y futbolista del Manchester City de Pep Guardiola, ha sido uno de los deportistas más contundentes respecto a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. De hecho, el jugador ucraniano le deseó la muerte a Vladimir Putin a través de una publicación en Instagram. "La más dolorosa de las muertes" llegó a escribir en su cuenta oficial.

En otra publicación, Zinchenko comparó a Putin con Adolf Hitler: "Rusos, ¿cómo sienta despertarse en la Alemania fascista? Todo ruso que no exprese su opinión sobre este tema será considerado un enemigo para siempre".

Posteriormente, el propio jugador del Manchester City explicó que le habían borrado su publicación, pero que él no había sido el autor de dicha eliminación. Unos días antes, Oleksandr ya se había pronunciado sobre este tema y dejó claro que no se quedaría al margen.

"Mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello. No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país en el que nací y crecí, y del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas", sentenció.

Por otro lado también están presentes las declaraciones del mítico exdelantero del Milan y ahora entrenador, Andriy Shevchenko, que se expresó así en sus redes sociales: "¡Ucrania es mi patria! ¡Siempre he estado orgulloso de mi gente y de mi país! ¡Hemos pasado por muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación! ¡Una nación de ciudadanos sinceros, trabajadores y amantes de la libertad!".