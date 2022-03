Haaland comunica que desea fichar por el Real Madrid pero no esperará al año que viene

Erling Haaland ha mostrado su deseo de fichar por el Real Madrid. Pero pone una condición fundamental: salir ya y vestir de blanco la próxima temporada, sin tener que esperar al verano de 2023, como pretenden la propia entidad madridista y el Borussia Dortmund.

Las relaciones entre los dos clubes son excelentes y tanto el Madrid como el Dortmund pretendían que el delantero noruego siguiera en el conjunto borusser una temporada más —tras su llegada a la entidad del Signal Iduna Park en el mercado de invierno de la temporada 2018/19—, aunque tanto el futbolista como su agente, el polémico Mino Raiola, quieren que Erling cambie de aires a final de temporada.

Eso sí, en cualquier caso la competencia por el fichaje del delantero nórdico, que cumplirá 22 años el próximo 21 de julio, va a ser bastante dura y de momento no hay nada cerrado con el Real Madrid. Como ya adelantó Libertad Digital, el club blanco logró a principios de este mes un acuerdo preferencial para hacerse con los servicios de Haaland, durante una cumbre celebrada en Mónaco —adonde viajaron representantes blancos para sondear el fichaje del centrocampista francés Aurélien Tchouaméni—. Cierta ventaja para la entidad madridista, que no definitiva, en sus intenciones de hacerse con los servicios de Erling, aunque eso no significa que lo haya fichado ya.

Lo cierto es que el Dortmund empieza a dar por perdida a su estrella, de ahí que haya sondeado a varios delanteros para suplir la salida del nórdico: desde Sebastian Haller (Ajax) hasta Karim Adeyemi (Salzburgo), pasando por Adam Hlazek (Spartak de Praga) y Patrick Schick (Bayer Leverkusen).

Viaje de Xavi y Jordi Cruyff a Múnich

Mientras tanto, el FC Barcelona y el Manchester City también intensifican sus esfuerzos por tratar de hacerse con los servicios de Haaland. Según informa el diario catalán L'Esportiu, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, el director de scouting del club, Jordi Cruyff, viajaron el martes a Múnich para reunirse con Haaland, que se recupera en la capital de Baviera de la lesión que sufrió el pasado 22 de enero y que desde entonces le mantiene apartado de los terrenos de juego.

El presidente de la entidad azulgrana, Joan Laporta, también mueve sus hilos y, en una reunión reciente con Mino Raiola, le habría ofrecido un contrato de cinco temporadas en las que Haaland cobraría un total 195 millones de euros brutos (unos 100 millones netos durante esos cinco años).

Según Deportes Cuatro, la oferta de Laporta a Raiola es que el noruego cobre 20 millones en la primera temporada, 30 en la segunda, 40 en la tercera, 50 en la cuarta y 55 en la última temporada. La estrategia del presidente del Barça es pagarle de forma progresiva, debido a las dificultades económicas del club, que tiene una deuda de 1.350 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 451 millones.