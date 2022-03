Ronald Koeman ha reaparecido tras su salida del FC Barcelona en octubre del año pasado. El neerlandés, que fue sustituido por Xavi Hernández, se ha sincerado en una entrevista concedida al medio 'Algemeen Dagblad' y ha confesado, entre otras cosas, que no piensa pasar por el Camp Nou, al menos en un periodo corto de tiempo: "No me verás en el Camp Nou por un tiempo, no puedo hacer eso todavía. Con este presidente no puedo fingir que no pasó nada".

Koeman menciona que no recibió el mismo trato que está recibiendo Xavi ahora, piensa que no le dejaron tiempo suficiente para reconducir al equipo, repleto de las bajas y con un juego irreconocible, además de unos resultados que no acompañaron. "No me dieron el tiempo que le han dado al nuevo entrenador. Todavía me resulta doloroso. Estaba trabajando con muchos lesionados. Ahora Pedri vuelve a estar en forma, y Ousmane Dembélé... Se puede ver todo", sostiene Ronald.

Koeman concluye cargando duramente contra el presidente Joan Laporta: "Yo no era el entrenador de Laporta. Esa sensación la tuve desde el primer momento, después de las elecciones no hubo clic. Faltaba ese apoyo necesario desde arriba. Lo importante no fue el dinero para mí. Tenía muchas ganas de triunfar como entrenador en el Barcelona, de hacer todo lo que pudiera, pero me di cuenta de que Laporta quería deshacerse de mí porque no estaba designado por él".