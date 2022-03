El Real Madrid se mide ante la Real Sociedad el sábado, en el partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga Santander, y lo hará sin Fede Valverde, que no se ha entrenado en el último entrenamiento previo a la cita en el Bernabéu. El uruguayo está completamente descartado por gripe.

El ‘pajarito’ es un fijo para el partido de vuelta de octavos de la Champions ante el PSG, y aunque no parece que sea baja, han saltado todas las alarmas de Valdebebas, ya que en la tarde del jueves el Real Madrid notificaba problemas en la musculatura isquiotibial de Toni Kroos, que se suma a la baja por sanción de Casemiro. El alemán, como era de espera, no ha estado en el entrenamiento y será sometido a lo largo del viernes a pruebas médicas que dictaminarán el alcance exacto de su lesión.

El partido ante la Real era clave para los jugadores del Madrid que apuntaban a titulares en la cita europea, como es el caso de Valverde, pero la idea de Ancelotti es hacer pocos cambios en el once, más allá de los que le obliguen las lesiones. La filosofía del italiano es ir partido a partido y no regalar nada en LaLiga, donde tiene un margen de seis puntos en la clasificación que no quiere perder.

Tendrá que mover ficha el italiano en el Santiago Bernabéu. Sin Valverde ni Kroos, lo esperado es que Modric y Casemiro salgan de inicio. Ancelotti tendrá que decidir quien es la ficha que les acompaña en el centro del campo, estando el debate entre tres futbolistas: Camavinga, Isco y Ceballos. Parte con ventaja el francés, quien es de los tres el que más ha contado en lo que va de temporada.