Los principales candidatos para comprar el Chelsea: de un multimillonario suizo a McGregor

La aventura de Roman Abramovich en el Chelsea ha llegado a su fin. El oligarca ruso, de 55 años y con un patrimonio neto de 11.500 millones de euros en la actualidad, ha puesto a la venta el club londinense, que adquirió en el año 2003, debido a la invasión de Rusia a Ucrania.

El Chelsea era un buen equipo hace dos décadas, antes de la llegada de Abramovich, pero no terminaba de dar el salto de calidad definitivo. Dos décadas después, bajo el mandato del ruso —que en 2006 llegó a tener la undécima mayor fortuna del mundo y la primera de su país con casi 17.000 millones según la revista Forbes—, los blues han ganado cinco veces la Premier League, cinco la FA Cup, tres la Copa de la Liga, dos veces la Champions y la Europa League, así como el Mundial de Clubes en una ocasión.

"En la situación actual he tomado la decisión de vender el Chelsea porque creo que es lo mejor para el club, los aficionados, los empleados, así como los patrocinadores y los socios", señalaba Abramovich esta semana a la hora de anunciar la venta de la entidad. "No será una venta acelerada, sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocios, ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el club", agregó el empresario de Saratov, que igualmente anunció la creación de un fondo para ayudar a las víctimas ucranianas, intentando así desvincularse del Kremlin pese a su reconocida amistad con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Roman Abramovich. | Cordon Press

Queda saber por cuánto dinero vende Abramovich el Chelsea. En Inglaterra se especula que el precio de venta del club, que es el actual campeón de Europa —el año pasado ganó la final de la Champions ante el Manchester City—, sería de 3.120 millones de euros; es decir, casi 20 veces más de los 170 millones que el oligarca ruso pagó a Ken Bates, el anterior propietario, hace ya 19 años.

Cabe recordar también que el Newcastle fue adquirido el pasado verano por 353 millones de euros por el fondo Public Investment Fund (PIF) —controlado por el estado de Arabia Saudí—, por lo que el Chelsea pasaría a ser diez veces más caro que el club de las urracas.

Otra pregunta es: ¿quiénes son los principales candidatos a comprar la entidad londinense? En Libertad Digital repasamos los principales nombres a hacerse con el Chelsea tras la marcha de Roman Abramovich.

Sir Jim Ratcliffe: este ingeniero químico británico, de 69 años, es el fundador, presidente y propietario mayoritario de la potencia química Ineos Group. Fue el hombre más rico del Reino Unido en 2018, aunque su fortuna ha bajado ahora a los 7.584 millones de euros. En 2019 desembolsó 109 millones para comprar el Niza francés y es también dueño del equipo ciclista profesional Ineos Grenadiers. También estuvo interesado en su día en comprar el Manchester United.

Sir Jim Ratcliffe. | Cordon Press

Todd Boehly: el empresario, inversor y filántropo estadounidense, de 46 años, ya estuvo interesado en comprar el Chelsea en 2019, pero su oferta de 3.000 millones de euros fue considerada insuficiente por Abramovich. Tiene una fortuna cercana a los 5.000 millones de dólares y es copropietario de Los Angeles Lakers (NBA) y Los Angeles Dodgers (MLB), así como del exitoso equipo de la WNBA Los Angeles Sparks.

Stephen Ross: el promotor inmobiliario estadounidense, de 81 años de edad, tiene una fortuna cercana a los 7.000 millones de euros. Es el presidente y accionista mayoritario de The Related Companies, una firma global de desarrollo de bienes raíces que fundó en el año 1972. También es dueño del equipo de la NFL Miami Dolphins (al 95 por ciento) y del Hard Rock Stadium, recinto que le costó 994 millones de euros en el año 2009.

Hansjörg Wyss: el multimillonario suizo, de 86 años, es ahora mismo el principal favorito para comprar el Chelsea. Con una fortuna superior a los 4.000 millones de euros, se trata del fundador de Synthes USA, el fabricante de dispositivos médicos más grande del mundo que fabrica tornillos y discos transparentes para huesos rotos. La mayor parte de su riqueza la obtuvo vendiendo su empresa a Johnson & Johnson por 16.000 millones de euros.

Hansjörg Wyss. | Archivo

Muhsin Bayrak: este empresario turco, de 52 años, asegura estar en "fase de negociación" para comprar el Chelsea, añadiendo que "pronto ondeará la bandera de Turquía en Londres". Es el presidente de AB Group Holding y tiene un patrimonio de unos 10.000 millones de euros.

Conor McGregor: el campeón irlandés de la UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo, tiene 33 años y, pese a ser un reconocido seguidor del Manchester United, ha mostrado su deseo de adquirir el Chelsea. A McGregor se le calcula una fortuna de 135 millones de euros y ya mostró en alguna ocasión su interés por comprar el United o el Celtic de Glasgow, aunque sus intenciones no pasaron de las palabras en las redes sociales. The Notorious, que actualmente está retirado —aunque podría volver a pelear dentro de unas semanas—, gana entre 30 y 60 millones por cada pelea en la UFC, dependiendo del pay per view, sin olvidar que en 2017 se embolsó más de 100 millones de euros por su pelea de boxeo contra el campeón mundial Floyd Mayweather.

Conor McGregor. | Archivo