Xavi: "¿Haaland? Estamos trabajando en el presente y futuro del Barcelona"

"No puedo dar detalles. Trabajamos para el presente y el futuro del club. Ayer anunciamos Pablo Torre". Esta fue la contestación de Xavi Hernández en rueda de prensa cuando le preguntaron por la posible llegada de Erling Haaland al Barcelona y un supuesto viaje del propio Xavi para ver al jugador en Alemania. Dicha respuesta, como es lógico, dará mucho de qué hablar estos próximos días.

Más allá del tema Haaland, Xavi ha hablado en la previa del Elche-Barcelona de este domingo de otros temas importantes, como por ejemplo, la posible renovación de Dani Alves: "No hemos hablado, pero no hay color. Es un espectáculo, por su profesionalidad, por su positivismo. Es un ejemplo. Me gustaría que siguiera, pero depende del rendimiento y del club. Está aportando mucho, da asistencias".

Además, Xavi se refirió al estilo del club en la política de fichajes: "Igual es una ventaja que esté yo, pero es más explicar el proyecto. Y ser honesto con el jugador que queremos fichar. Explicarle el modelo, el estilo... el club, la ciudad... suman muchas cosas. No he visto a ninguno que diga 'no' al Barça, otra cosas son las cláusulas o situaciones personales".

Eso sí, Xavi no quiere despistes y por eso ha mandado un mensaje de cara a focalizarse en el partido liguero: "El de ida es una referencia. Es un partido difícil, con Francisco han mejorado. No han perdido en su casa. Es un equipo muy físico, con entradas desde la banda. Son intensos. Nos complicó la vida aquí. Nos costará. Es un campo difícil. Es un partido trascendente. Queremos seguir la dinámica buena".