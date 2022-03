Llaman traidor a Tymoshchuk por trabajar en el Zenit ruso siendo leyenda de Ucrania

Rooney ante Tymoshchuk en un Inglaterra-Ucrania. | EFE

Tymoshchuk, internacional ucraniano con más partidos, exjugador de equipos como Bayern de Múnich con el que conquistó la Champions y actual asistente del entrenador del Zenit de San Petersburgo ruso, está metido de lleno en una polémica por la invasión de Rusia a Ucrania.

Oleksander Aliyev, excompañero de Tymoshchuk en la selección ucraniana le ha pedido explicaciones a través de las redes sociales: "¿Dónde estás? ¿Te metiste la lengua por el culo o se la sacas por el culo a alguien? Eres nuestro patriota ucraniano. ¿O es que te pintaste banderas en las mejillas para presumir?".

Aliyev no ha sido el único en pedir cuentas a Anatoliy. El futbolista ucraniano del Atalanta, Ruslan Malinovskyi, también ha sido otro de los deportistas locales que han tomado la palabra: "Lo que está haciendo no está bien. Sus logros anteriores han sido olvidados. Ya no es una leyenda del fútbol de Ucrania". Hay que recordar que Timoshchuk es el futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección de Ucrania.

Todo esto viene porque Tymoshchuk no ha hablado en ningún momento de lo que está sucediendo con su país y sigue trabajando sin decir nada en el equipo más potente de Rusia, el Zenit. Todo ello genera animadversión en su país, donde incluso hay deportistas que se han alistado en el ejercito o que directamente les ha tocado formar parte del ejército ucraniano.