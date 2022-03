Xavi: "Veré el Real Madrid-PSG y le deseo lo mejor a Neymar y Messi"

Este jueves, el Barcelona tiene un nuevo compromiso de la Europa League. Esta vez ante el Galatasaray en el Camp Nou, partido de ida de octavos de final. Pero antes, Xavi Hernández, que hoy ha hablado en rueda de prensa, reconoce que verá el Real Madrid-PSG que se jugará esta noche a las 21:00 horas. Además, Xavi no esconde sus preferencias para el duelo europeo en el Santiago Bernabéu.

Partido Champions

"Voy a ver el partido. Le deseo lo mejor a Messi y Ney, que son mis amigos. Que gane el mejor, pero si son Messi y Ney, mejor. No calificaría el Bernabéu del jardín de Messi. Leo ha hecho partidazos en todos lados"

Ansu Fati y su recuperación

"Está en la parte final de su lesión. A ver si puede ir incorporándose a los entrenamientos. En función de sus sensaciones, se integrará. Tiene que ser un futbolista trascendente. Que tengamos jugadores importantes no le va a quitar rol. Cuantos más futbolistas buenos tenga a su alrededor, mejor para él"

Koeman y su papel en el Barcelona

"No me puedo meter en la relación con Laporta. Lo que puedo decir es que le respeto muchísimo. Que para mí es una leyenda, que lo admiraba de pequeño. Que lo tuve como segundo entrenador. Le puedo decir que le estoy muy agradecido como culé. Dejó Holanda para venir al Barça y eso es de admirar. También que apostó por jugadores jóvenes cuando estuvo aquí"

Posible reunión con de Xavi con Haaland

"Tú confirmas que me he visto con Haaland. Yo no sabía que me había visto. Siempre me parece u buen momento para fichar por el Barça. Es el mejor club del mundo. No hay ningún futbolista que haya dicho que no al Barça desde que yo estoy aquí"

Favoritismo del Barcelona en la Europa League

"No me veo como uno de los favoritos. No conocemos la competición y no la hemos ganado nunca. Los favoritos son los que la han ganado antes. El Sevilla es más favorito. Seguro. No hemos hecho nada. Sólo estamos en una dinámica positiva"

Renovaciones de Gavi y Araujo

"Son dos futbolistas importantísimos. De presente y futuro. Sé que el club está trabajando muy bien con sus agentes. Son dos renovaciones prioritarias. Es bueno para el club, pero también para los jugadores, que está a gusto en el Barcelona. Creo que es cuestión de tiempo"