Una modelo Playboy fan del Barça se hace de oro realizando test de fidelidad a los hombres

La confianza en la pareja es algo fundamental. La fidelidad es algo que cada vez está más en entredicho. Son varias las personas que sienten que no se pueden fiar de sus parejas, por lo que recurren a profesionales para comprobar si su compañero de vida le es fiel o no. A los clásicos detectives privados les ha salido una dura competencia. Hablamos de Carlona Lekker, una joven de 24 años que ha protagonizado la portada de Playboy África y cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram. Pero su profesión no es la única fuente de ingresos que tiene y por la que se ha hecho viral.

Lekker, una auténtica enamorada del fútbol y una fan incondicional del F.C. Barcelona, es una auténtica sabuesa a la hora de destapar a hombres infieles. Carlona se gana un sobresueldo realizando test de fidelidad. Novias o mujeres contratan sus servicios para que prueben a sus parejas. A través de su cuenta de Instagram contacta con los susodichos y trata de quedar con ellos. Si el hombre en cuestión le rechaza, pasará la prueba y ella no cobra. Por cada servicio, si el hombre pica el anzuelo y decide quedar con ella, cobra unos 2000 euros.

Ella misma explica su método: "Me comunico con ellos primero en Instagram y espero a que respondan. Sigo charlando hasta que la conversación se pone más caliente. Si no se enamora de mi en el chat, le devuelvo el dinero. Si después de mucho hablar quiere reunirse conmigo, cobro el dinero y él no pasa la prueba de fidelidad",

¿En que invertirá el dinero ganado?

Lekker tiene una obsesión. Convertirse en el mejor cuerpo de Instagram. Para ello sabe que debe invertir en cirugía estética: "Quiero lograr el cuerpo más caro de Instagram. Ya llevo cuatro rinoplastias de nariz. En la última gasté 7.866 euros. Es un dolor diferente, vale la pena, ¿sabes?".