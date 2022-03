Malas noticias para el Atlético de Madrid de cara a su inminente partido ante el Manchester United en la Champions League. Pese a que Simeone se mostró esperanzador tras el encuentro ante el Cádiz respecto al estado de salud de José María Giménez, el central sufre una microrotura en el sóleo y estará unas tres semanas de baja.

El central tuvo que retirarse a los 82 minutos de partido con problemas musculares y este sábado los servicios médicos del Atlético de Madrid han confirmado la lesión. Simeone no podrá contar con un fijo en sus esquemas el martes 15 de marzo en Old Trafford en lo que será la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

La baja del uruguayo es importante para el Atlético de cara al partido de Manchester aunque Simeone podrá contar con Savic y Felipe seguro y es probable que también con Hermoso. De todas formas, el tercer central, por la izquierda, está siendo para Reinildo en los últimos partidos.

¿Qué le sucede a Bruno Fernandes?

Ha sido un sábado de muchas dudas en torno al Manchester United en la previa de su encuentro ante el Tottenham. En Inglaterra los medios de comunicación informaban que David de Gea, Bruno Fernandes y Scott McTominay serían baja para el partido tras dar positivo por COVID-19. Ha sido una falsa alarma... pero quizá no del todo.

David De Gea ha podido jugar el partido tras dar "un falso positivo" pero Bruno Fernandes no está disponible y no está ni en el banquillo para un partido en el que por cierto, regresa Cristiano Ronaldo. El entrenador del United, Ralf Rangnick., ha asegurado que "Bruno está enfermo, desgraciadamente. No pudo entrenar ayer y no está disponible para el partido. Sin embargo, estará de vuelta el martes". Si es así, el centrocampista portugués estará ante el Atlético de Madrid.

¿Y McTominay? Todavía no hay información porque era seguro que no jugaría este sábado ya que arrastra unas molestias físicas.