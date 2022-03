Pochettino no cambia su discurso mientras le buscan sustituto: "Fue falta de Benzema y eso nos condicionó"

Pochettino tiene que intentar pasar página tras lo sucedido en el Santiago Bernabéu, pero le va a ser complicado. La rueda de prensa previa al encuentro del PSG ante el Girondins giró, todavía, en torno la eliminación en la Champions League. "¿Cómo me siento? Muy jodido. Fastidiado y con dificultades por dormir. Aunque eso no significa que no esté fuerte porque tengo ganas de pelear ante la adversidad", afirmó en su primera respuesta.

Preguntado por el análisis que había podido hacer ya en profundidad, el argentino, lejos de hablar de su planteamiento o del de Ancelotti, de la actuación de los futbolistas, centró su argumentación en la falta, a su modo de ver, de Benzema a Donnaruma. "Tanto en París como durante una hora en Madrid fuimos superiores. No quiero utilizarlo como excusa, pero sigo sin entender porqué no entró el VAR en la falta de Benzema a Donnarumma. Fue un detonante psicológico para nosotros y también para el Real. Después no supimos gestionar ese mal momento. Hay que reaccionar de otra manera en la Champions".

En cuanto al ambiente que se respira en el vestuario del PSG, Pochettino explicó que "los futbolistas están mal, muy decepcionados. Europa era un sueño para todos. Fue un palo duro. Entiendo la frustración de los aficionados y tienen el derecho a manifestar sus sentimientos".

Buscan recambio para Pochettino... ¡y Leonardo!

Habrá novedades en la dirección deportiva la próxima temporada en el PSG. Qatar quiere un giro de timón y está buscando un nuevo entrenador, algo que no es novedad en el club ya que no se ha tenido paciencia con ninguno, y aquí está la gran novedad, también buscan un nuevo director deportivo. Pochettino y Leonardo están sentenciados. El entrenador argentino, querido por el Manchester United, no ha sido capaz de lograr el nivel de juego y de resultados deseado y se marchará de París al no renovarle un contrato que finaliza en junio de este 2022.

Según L´Equipe el candidato número uno para el banquillo es Zidane que sigue en el paro tras su última etapa en el Real Madrid. Como adelantamos en Libertad Digital, la intención del técnico francés es esperar a la selección francesa. Está a la espera de ver qué sucede con Didier Deschamps y las intenciones que tenga la Federación y el actual seleccionador. Si Zidane comprende que no podrá dirigir a su país en un corto periodo de tiempo, entonces sí que se planteará dirigir al PSG. Tras Zidane, en esa lista del PSG para el banquillo también estarían Massimiliano Allegri, Antonio Conte y Thiago Motta. Según esta información, en un segundo escalón estarían entrenadores como Erik ten Hag, Simone Inzaghi, Cholo Simeone, Lucien Favre y Mikel Arteta.

Leonardo tampoco seguirá la próxima temporada tras un nuevo batacazo en la Champions League, competición que no han ganado todavía pese a ser el club que más ha invertido. La prioridad de los propietarios es la renovación de Mbappé y precisamente su más que posible salida, al Real Madrid, es otro motivo más para la destitución de Leonardo, incapaz de haber conseguido renovarle. El emir de Qatar, según el diario AS, tiene en mente contratar a Fabio Paratici. El italiano, ex de la Juventus, acaba de comenzar una etapa en el Tottenham con Antonio Conte y por lo tanto no sería, a priori, sencillo convencerle.