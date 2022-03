Xavi: "Araújo a veces no encuentra la mejor solución con balón porque no es de la casa"

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa antes del encuentro ante Osasuna de este domingo a las nueve de la noche. La primera respuesta, sobre Araujo, fue la que dejó el titular más sorprendente. El central fue sustituido al descanso en el último encuentro ante el Galatasaray y Xavi luego explicó que el motivo se debía a que Piqué tiene mejor salida de balón. Este sábado le han preguntado sí se había planteado que jugadores como Puyol o Mascherano hablen con Araújo para darle consejos sobre la salida del balón. "No me lo había planteado, la verdad. Araújo es el futbolista que más ha crecido desde que estamos aquí. Sin balón ya sabemos todo lo que da. Con pelota hace cambios de juego, divide. Es verdad que a veces no encuentra la mejor solución porque no había entrenado aquí y no es de la casa, sino que vino fichado por el Barça B. Pero está mejorando. Se está atreviendo.

El encuentro de este domingo ante Osasuna en casa puede ser el menos importante de los tres que tiene el Barcelona por delante. El jueves de la siguiente semana tendrá que resolver una eliminatoria igualada en Turquía en la Europa League y el domingo visitará el Santiago Bernabéu. "Hay que decidir el once de mañana. Por sanciones, cansancio, molestias. Si hubiésemos ganado 1-0 o 2-0 al Galatasaray, hubiésemos planteado de la misma manera el partido de Estambul. No varías tampoco demasiado la planificación de la semana", ha asegurado.

🗣 Xavi: "Tenemos diferentes soluciones. Hemos tenido muchos partidos fantásticos contra equipos con bloque bajo" #BarçaOsasuna pic.twitter.com/Lxf8ZzCZWn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 12, 2022

De cara al clásico, Ancelotti y Xavi tienen la opción de arriesgar o no con varios jugadores que están apercibidos. En el Real Madrid son Si Casemiro, Militao o Mendy y en el Barcelona Eric García y el propio Araújo. "Decidiremos. A veces elijo los centrales según el perfil del rival. Si es un rival de más envergadura tipo Bayern, pues puedo necesitar más envergadura. Depende de las circunstancias", ha dicho.

Sobre la famosa eliminatoria entre el Real Madrid y el PSG, Xavi concluyó que "cuando parecía que todo iba de cara para el PSG, el Madrid le dio la vuelta con fe y ganas. La Champions es así. Cuando no estás al cien por cien, el rival te pasa por encima", afirmó el entrenador que había asegurado que quería la victoria del PSG por Neymar y Messi.