¿Es posible el fichaje de Haaland por el F.C Barcelona? Según varios medios de comunicación de Cataluña, si. Según Joan Laporta, parece que no El presidente del club azulgrana ha hablado con TV3 tras la conquista de la Liga Iberdrola por parte del Barcelona y ha sido bastante claro al respecto. "Aunque tuviéramos la mejor situación económica, hay operaciones que no las haríamos. Alemany, Jordi y la secretaría técnica están trabajando para mejorar el equipo. Queremos hacer operaciones, pero hay algunas que son difíciles. Ni aunque tuviéramos la mejor economía, hay operaciones que no haríamos. Tenemos que salvarnos. Hemos mejorado la situación, pero hay que terminar de revertir la situación económica. No haremos operaciones que puedan poner en riesgo a la institución", afirmó el presidente del Barcelona.

Todo hace indicar que Haaland abandonará el Borussia de Dortmund este próximo verano. Así lo desea el delantero y así lo han asegurado varias personas de su entorno. La cuestión es a dónde se irá. Parece que hay dos destinos con más posibilidades y son el Manchester City y el Real Madrid. La operación rondaría los 250 millones de euros. La cláusula liberatoria sería de 75 millones para el club alemán más el pago a su agente, Mino Raiola y el sueldo del delantero, el más cotizado del mercado junto a Mbappé.

Tal y como adelantamos en el mes de febrero en Libertad Digital, el Real Madrid sí tiene interés en fichar a Haaland y aunque preferirían que esperara un año más si harían el esfuerzo de ficharle este verano antes de que se marche a otro club. En el Real Madrid consideran que el Manchester City es el club con más opciones porque tienen más dinero y que el Barcelona no está entre los aspirantes.