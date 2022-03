Julen Lopetegui culpa al VAR del empate del Sevilla e Iraola no se corta en la respuesta

Julen Lopetegui no acabó nada satisfecho tras el empate a un gol del Sevilla en Vallecas ante el Rayo. El entrenador se marchó muy enfadado tras el partido. Ya se vio antes de que hablara con los medios de comunicación porque estuvo quejándose al árbitro, Juan Martínez Munuera, durante todo el camino hacia el túnel de vestuario y cuando el colegiado dio por terminada la conversación Lopetegui seguía quejándose al aire.

Su primera queja fue el estado del césped, algo que por cierto, también hizo Manuel Pellegrini recientemente. "Un escenario en donde no se debería jugar en la Liga española. No es bueno para la competición y es malo para la salud de los futbolistas y se sigue permitiendo. Es lamentable el estado del césped, algo que perjudica al Sevilla, pero también al Rayo", afirmó.

Nada más terminar el partido, a pie de ese césped del que se quejaba y en su primera reflexión del partido, Lopetegui también culpabilizó al árbitro y al VAR de que su equipo no regresara a Sevilla con los tres puntos. En la sala de prensa siguió igual. "La actuación del árbitro ha sido decisiva. Ha intervenido anulando un gol y la jugada, sobre todo, del penalti. Nos han dicho los árbitros que no se rearbitran los partidos, las jugadas grises y que es interpretación del árbitro. Hoy sí lo han hecho y si entrenamos en esa dinámica el VAR no tiene fin. Por eso estoy sorprendido porque en otros partidos no ha sido así. Nos dijeron que lo gris no se tocaría", dijo el entrenador del Sevilla.

Estas declaraciones y la queja en general de Lopetegui fue trasladado a Andoni Iraola, técnico del Rayo Vallecano que fue claro en su respuesta. "Si hay un equipo que hoy no se puede quejar de los árbitros es el Sevilla. El VAR ha corregido dos decisiones en las que el árbitro se había equivocado y el gol de ellos es una falta clara sobre Santi Comesaña como se han pitado veinte durante el partido. Y en las dos decisiones de VAR, en una (el posible penalti sobre Rafa Mir) hay falta previa sobre Oscar Valentín y en la primera (el gol anulado) la norma es así. Si te da en la mano, aunque te roce, no vale el gol. Si hay un equipo que no puede quejarse es el Sevilla".

Con este empate el Sevilla podría alejarse aun más de la primera posición que ocupa el Real Madrid. Si el equipo blanco vence el lunes al Mallorca, aumentarán la ventaja hasta los 10 puntos y faltando 10 jornadas para el final. No solo es esto, es que el Atlético de Madrid y Betis le han recortado distancias.