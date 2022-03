Mohamed Salah sigue sin renovar con el Liverpool y en Anfield ya empiezan a temerse lo peor. El extremo egipcio, que termina contrato en junio de 2023, ha rechazado hasta el momento todas las ofertas para ampliar su vínculo con la entidad red, a la que llegó en verano de 2017 procedente de la Roma, a cambio de 42 millones de euros.

Si no firma su renovación, el Liverpool podría ponerlo en el mercado para tratar de ingresar una buena cantidad de dinero, teniendo en cuenta que es una gran estrella mundial, antes de dejar que se marche gratis a partir del próximo 1 de enero.

"Creo que Mo (como se conoce a Salah) espera sin duda que este club sea ambicioso y nosotros lo somos. Es una decisión suya. El club ha hecho lo que puede hacer. Todo está bien desde mi punto de vista. No ha pasado nada más, ninguna renovación, ningún rechazo, sólo tenemos que esperar", dijo este el pasado viernes el técnico Jürgen Klopp, en la rueda de prensa previa al partido de la Premier League que el Liverpool disputó un día después frente al Brighton Hove Albion (victoria por 0-2 en el Farmer Stadium).

Unas declaraciones que tuvieron rápida respuesta por parte del agente de Salah, Ramy Abbas Issa, con unos emoticonos riendo y dejando entrever que la pelota no está en el tejado del jugador, sino en el del Liverpool.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

Salah, de 29 años, siempre ha dicho que se encuentra a gusto en Liverpool, pese a que ni él ni su representante parecen guardar actualmente las mejores relaciones con la entidad. Lo cierto es que el conjunto británico todavía no ha alcanzado las cifras que solicita el egipcio y eso podría desembocar en una salida de Anfield, lo que a su vez supondría un gran terremoto en la Premier League y en el fútbol mundial.

El futbolista, que según distintos medios ingleses percibe un sueldo de 12 millones de euros netos al año, pero pide más dinero. "Me quiero quedar, pero no está en mis manos sino en las suyas. Saben que es lo que quiero y no estoy pidiendo ninguna locura", dijo el delantero el pasado mes de enero antes de disputar la Copa de África de Naciones, en la que Egipto perdió la final contra Senegal.

Salah es una de las estrellas del Liverpool y esta temporada ha marcado 20 goles, una cifra importante para un jugador que no actúa como delantero centro. Las dudas sobre su continuidad hacen que varios equipos de la Premier League afilen sus colmillos, aunque otros grandes del fútbol europeo también podrían pasar rápidamente a la acción.

Le gusta a Xavi

Es el caso del FC Barcelona, que sigue aumentando su lista de objetivos habida cuenta de la renovación que pretende hacer la entidad azulgrana de cara a la próxima temporada (uno de los que parece que no seguirán es Ousmane Dembélé). Según informa este lunes el diario As, Salah es el elegido por el técnico Xavi Hernández si finalmente no llega el noruego Erling Haaland, como el presidente Joan Laporta ya ha dejado entrever. Al técnico catalán le gusta la polivalencia del egipcio, además de garantizar un mínimo de 25 goles por temporada pese a no ser un nueve puro.

El Liverpool, por su parte, también empieza a sondear el mercado ante la posibilidad de que Mo Salah haga las maletas y empieza a apuntar varios nombres en su agenda: además del propio Dembélé, también suenan Ángel Di María (PSG), Serge Gnabry (Bayern de Múnich) y Marco Asensio (Real Madrid) como posibles refuerzos del conjunto red.