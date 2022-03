¿Es que nadie va a pensar en los jugones?

Helen Lovejoy es un personaje secundario de Los Simpson. Es la mujer del reverendo Lovejoy y aparece casi exclusivamente para preguntar de forma indignada "¿es que nadie va a pensar en los niños?". Es su frase. Llevo meses sintiéndome un poco como Helen Lovejoy en Futbol esRadio. Cada semana pregunto indignado si alguien va a pensar en los jugones de nuestra Liga. Son como algunos animales que se están extinguiendo. Cada vez hay menos y los que tenemos, no los cuidamos nada. Va a llegar un día en el que los señalemos sorprendidos al ver uno. "Mira, papá, ese intenta hacer cosas divertidas".

La queja tiene como destinatario al colectivo arbitral, excesivamente sensible ante cualquier protesta hacia ellos e impasibles con los jugones. Si a un futbolista le clavan los tacos en la rodilla y no pitan ni falta, el agredido tiene la obligación de aguantar el dolor y la injusticia de la decisión. Si se le ocurre quejarse, ya lo sabe, tarjeta amarilla. Con los árbitros, ni media, pero los jugones, los que ponen en peligro su cuerpo, su físico, esos tienen que aguantar media, entera y otra más. No estoy pidiendo demasiado al colectivo arbitral, solo que cumplan con el reglamento. Ese mismo que cumplen a raja tabla con las protestas. Pues resulta que en ese mismo librito hay un apartado donde está escrito lo siguiente: "si pone en peligro la integridad física del adversario, deberá ser expulsado". Entiendo que la labor de un árbitro es complicada -yo mismo he sido árbitro y sé de lo que hablo- pero la excusa se acaba desde que hay cuatro personas sentadas delante de un televisor. La acción se perderá en nuestra memoria con el paso del tiempo solo porque Vinicius acabó el partido y no fue retirado en camilla. ¿Tiene que pasar eso para que Media Jiménez, anoche el VOR, se despierte y haga bien su trabajo? Sería un error porque hay que castigar y advertir al agresor, no solo cuando hay una desgracia. La temporada de Vinicius podría haberse terminado anoche perfectamente.

La entrada de Maffeo y Vinicius es tarjeta roja aunque no haya intención de hacer daño. Pues todo termina en amarilla para el jugador del Real Madrid por protestar. Para Maffeo nada. Ni amarilla. Es que no se pitó ni falta. Ya no es cuestión de protocolos, el problema es que hay árbitros que no dan el nivel. A Vini le dan, le vuelven a dar, una y otra vez. En los primeros partidos se reía. Tras 28 jornadas se ha cansado. Y yo le entiendo. Le entiendo a él, como al resto de jugones a los que tampoco protegen. El número uno para mí en esta categoría es Nabil Fekir, el futbolista del Betis. De hecho, es el jugador que más faltas recibe de toda La Liga. Lo que tiene que soportar es indecible, pero Fekir también tiene otra estadística en la que destaca y es que a pesar de que lleva poco tiempo en el Betis, solo Poli Rincón le supera como el futbolista más expulsado en la historia del club verdiblanco. Este sábado vimos el porqué. No voy a defender los toquecitos que da Fekir a la pelota, ni tampoco la patada que le pega a Muniain, pero quiero que sepan el contexto de todo por lo que pasa Fekir. Él recibe muchas patadas en cada partido. Muchas de ellas no se castigan ni con falta. Pasa como con Vinicius, que se está naturalizando que puedan recibir más que un defensa, por ejemplo, que al mínimo contacto se pita falta. Fekir, Vinicius, Dembelé, Joao Felix o quien sea, tienen que aguantar sin protestar y ahora también que les toquen la barba o la oreja después de recibir una patada adrede que es lo que le pasó a Fekir. Pues no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que ellos, los que ponen sus tobillos y rodillas en juego con cada regate, sean los que más tengan que aguantar y además siendo ellos los que luego menos faltas hacen. Los futbolistas son personas y hay reacciones que son casi imposibles de evitar. Entiendo a Vinicius como también entiendo a Fekir o a Manuel Pellegrini quien debe sentir mucha impotencia porque el chileno, como yo, en cada rueda de prensa pregunta de forma indignada "¿es que nadie va a pensar en los jugones?". Nadie le hace ni puñetero caso. Por cierto, en Francia solo fue expulsado una vez.

El partido de Mallorca, por comentar algo, aunque sea lo mínimo, ha sido un buen resumen de esta Liga para el Real Madrid. Hay 15 equipos que lo tienen muy complicado para competir contra ellos. Es un equipo fiable en defensa, aunque no esté Militao, y arriba tienen una dupla letal con una conexión e impacto en el gol que no es comparable con ninguno de los 19 equipos restantes. Benzema lleva 30 goles y 13 asistencias en 34 partidos. Vinicius, 17 goles y 10 asistencias en 38 partidos. 7 de las 13 asistencias de Benzema han sido para Vinícius y 7 de las 10 asistencias de Vinícius han sido para Benzema. Esto son muchos goles, victorias y puntos. Tanto es así que reconozco que, aunque Ancelotti no gestiona todo el potencial de la plantilla, a muchos jóvenes que deberían haber tenido más minutos como se ha visto con Camavinga o Valverde, tiene unos números en Liga impensables. El Real Madrid ha perdido solo dos partidos, ante Getafe y Espanyol, y 5 en toda la temporada. Estos dos, además de PSG, que luego se anuló con la remontada, Sheriff Tiraspol, que también se corrigió siendo primeros de grupo, y ante el Atheltic de Bilbao en Copa del Rey.