"Cuando vi la oferta del Manchester City por (Erling) Haaland me desmayé. Mi esposa me tuvo que levantar y me dio un latigazo cervical". Son palabras de Matthias Sammer, antiguo jugador del Borussia Dortmund que ejerce de asesor del club alemán desde 2018.

Según apunta el periódico Daily Mail, la entidad del Etihad Stadium le ofrece a Erling cobrar 500.000 libras a la semana (casi 600.000 euros), lo que supone unos 31 millones de euros netos al año, para convertirlo en el jugador mejor pagado de la Premier League, por delante de jugadores como Romelu Lukaku (450.000 libras semanales), Kevin De Bruyne (385.000) y David de Gea (375.000).

Una ingente cantidad de dinero que, según Sammer, será un argumento más que suficiente para que el City acabe logrando el fichaje de Haaland.

"Los dos se beneficiarían el uno del otro, porque Pep (Guardiola) tiene determinadas ideas que yo pude experimentar durante tres años, tiene cierta visión de cómo tiene que ser el juego, pero creo que también puede adaptarla a un delantero como Erling. Sin embargo, tendrá que aprender también del jugador. Tienen que encajar, será interesante", ha señalado Sammer, que coincidió con el catalán en el Bayern de Múnich.

Entonces, el exjugador alemán, ganador del Balón de Oro en 1996, era director deportivo del club bávaro cuando Guardiola estaba en el banquillo del Bayern, de 2013 a 2016.