No diferenciar al Joao Félix de Old Trafford del Joao de Vallecas

No diferenciar al Joao Félix que juega en Old Trafford ante el Manchester United del que juega en Vallecas ante el Rayo es la razón de que sea titular indiscutible. Simeone pedía eso y el luso lo está dando. Así de claro. No le busquen más pies al gato o al menino en este asunto, porque no tiene más. Ni Joao Félix tenía la verdad absoluta ni tampoco la tenía Simeone. Ambos estaban equivocados y ambos tenían razón. Cuando uno le ha permitido al otro tener continuidad y este la ha aprovechado añadiendo a su calidad más capacidad defensiva, bingo, premio para el Atlético de Madrid. Lo demás, humo y monstruos que no van a ver a nadie.

Este Atlético y este Joao Félix gustan y se están gustando. Se sienten por fin cómodos. También el Cholo volviendo a la fórmula inicial que le ha dado una década de éxitos. Los rojiblancos no deben olvidar que para que un diamante en bruto deslumbre tiene que haber un Reinildo Mandava en defensa que, sin hacer ruido, haga una cosa que a veces olvidan los defensas. ¿Cuál? Defender. Simple y llanamente, defender. Ya saben, detrás de una joya siempre tiene que haber alguien que pique el suelo para encontrarla y este Atlético, cuando mejor funciona es cuando tiene al que pica y al que brilla. Un Reinildo y un Joao. Un Koke en sus dos últimos partidos y un Griezmann repartiendo juego. Pala y pincel. En resumen, equilibrio.

Es una lástima que el Atlético haya dado con la tecla tan tarde, quizá Gil Marín debió bajar antes al vestuario a poner la mano sobre el hombro del Cholo, porque visto lo visto el precio de ganar la Liga este curso está en cifras muy bajas. Pero el fútbol es así. Si no estás atento durante todo un año no optas a la Liga y el Atlético, partidos como ante el Levante mediante, no puede ahora hablar de injusticias. Los rojiblancos están donde están por méritos propios, sin embargo, pueden usar esta temporada irregular para seguir buscando éxitos futuros. Sin olvidar la Champions, por supuesto. Nunca se sabe. Pero más allá de eso, el Atlético debe volver a reafirmarse en el estilo y en las armas que mejor le vienen, no en las que le dicen constantemente que debe utilizar. Pala y pincel. Pico y diamante. Reinildos y Joao Félix. 0-1 en Vallecas y Hermoso y Felipe al campo para jugar con cuatro centrales y seis defensas. Que no entre ni una mosca en tu área. 3 puntos, a casa y que ladren.

Ahora bien, centrando el tiro en el partido de Vallecas, un vallecano volvió a dar un golpe sobre la mesa cuando todas los fusiles apuntaban a él dentro del paredón. Koke volvió a ser Resurrección igual que Batman es Venganza en su nueva película. El capitán del Atlético de Madrid fue el autor del único gol del encuentro y lleva ya dos partidos en los que está demostrando lo que puede dar cuando está en su mejor versión. Como Oblak, por cierto.

En Old Trafford y Vallecas se ha vuelto a ver al Koke que hace mejor al Atlético y que, sobre todo, destierra auténticas tonterías en prosa y verso acerca de que los rojiblancos estaban ganando porque él no estaba jugando. No, navajeros de Twitter con la cara tapada. El Atlético no estaba ganando porque faltase Koke. El Atlético estaba ganando por la aparición de Reinildo, la mejoría de Oblak, la pareja ya estable de nuevo de Savic junto a Giménez, la titularidad ganada a pulso de Joao y sí, que no pasa nada por decirlo, también por la decisión de Simeone de poner a Herrera en el medio por la ausencia de Koke. Porque el ‘6’ estaba mal, nadie lo duda, aunque ni mucho menos era el epicentro de los problemas colchoneros. A la vista están los resultados en Manchester y Vallecas con Koke. Sí sí, con Koke. ¿Le vino bien al Atlético que el capitán tuviese descanso? Sí. ¿Otros compañeros merecían jugar ante el mal momento del 6? Por supuesto ¿Era Koke el culpable de todos los males? Ni de broma. Todo eso se puede decir y, sorpresa, todo sin una navaja oxidada en la mano apuntando al cuello en los malos momentos.

Este Atlético tiene buena pinta y debe seguir apretando la tecla que han dado entre todos. Porque esto es de todos, como lo eran antes los malos momentos. Simeone y los jugadores van por el buen camino y juntos, cavando y dando pinceladas, tienen aún mucho que decir esta temporada.

PD: Correa, expulsado por una expresión argentina. Ok, hasta aquí todo normal. Quedo a la espera del mismo criterio para los "fodase" de otras nacionalidades.