Parte de la afición del Real Madrid abandonó el Clásico en el minuto 55

Mala noche en el Santiago Bernabéu durante el Clásico entre Real Madrid y Barcelona que acabó con 0-4 para el equipo de Xavi Hernández. El partido fue fatídico para el equipo blanco que a partir del minuto 55 vio como muchos de sus aficionados se marchaban del estadio antes de tiempo.

El diario Marca mostró estas imágenes que tuvieron lugar justo después del cuarto tanto del Barcelona:

No es querer con poder, Xavi ha cambiado todo el equipo después del 55 hasta el 70, sacó a toda la Médular, hoy por suerte no han sido 7 ú 8 goles, tanto así q en minuto 55 el público abandono el Santiago Bernabeu, es que rea muy APLASTANTE para los ojos de los asistentes. pic.twitter.com/EtYAcLdO3Q — Gabriel Garcia (@erickmgabog) March 21, 2022

"No sé qué pasa que cuando llega el Barcelona con un equipo decente, nos meten un meneo. Espérate no nos metan siete", comentaba uno de los aficionados madridistas que puso rumbo a casa para no seguir viendo el partido. "Yo no veo un 0-5 del Barcelona en mi estadio", comentaba otro hincha.

Pese a este resultado, el Real Madrid sigue líder de la Liga con una ventaja importante sobre sus perseguidores. El Sevilla está a nueve. Doce puntos sacan los madridistas al Barcelona aunque el equipo de Xavi tiene un partido menos. El Atlético está también a 12.