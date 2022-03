Acusan a Neymar de "llegar al límite de la borrachera" a entrenar con el PSG

El PSG se deshace tras su eliminación ante el Real Madrid en la Champions. El equipo está roto. El club está harto. Y los medios que siguen a la entidad parisina están en modo metralleta mediática contra todos ellos, incluyendo dirigentes, cuerpo técnico y plantilla.

Daniel Riolo, periodista de RMC ha sido el más contundente en sus declaraciones y ha apuntado directamente a la cabeza deportiva de una de las estrellas del PSG, el ex del Barcelona y del Santos, Neymar.

"Neymar ya casi no se entrena, llega en un estado lamentable, al límite de estar borracho. Es así, Neymar está en un espíritu de revancha contra el PSG, hay una ruptura total con los estamentos del club y del vestuario", comentó Daniel Riolo, periodista de RMC, según la traducción de El Larguero de la Cadena Ser.

🗣️🔴🔵 @DanielRiolo : "Les supporters du PSG en ont rien à cirer des simagrées de Neymar, de son documentaire Netflix. Il faut lui signer son chèque et qu'il parte. Il est en train de faire beaucoup de mal à l'intérieur du club" pic.twitter.com/Argc4Ru8xk — After Foot RMC (@AfterRMC) March 21, 2022

Daniel Riolo no se quedó ahí y cargó contra los dirigentes del equipo galo: "El PSG ya no es un club. No hay hilo conductor más común. El entrenador ya no existe, el presidente no ha dicho ni una palabra. Después de tal desastre, los pernos deberían haberse apretado. Nada. Ni Leonardo ni Nasser Al-Khelaifi. Nada. Una derrota total".

Un PSG que suma a su eliminación europea la derrota por 3-0 de este fin de semana contra el Mónaco y la más que posible marcha de Mbappé a final de temporada.